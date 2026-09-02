91% dintre înmatriculările din august provin, la Iași, din zona mașinilor rulate!

* dincolo de această dominație tradițională a autoturismelor second-hand, pe piața ieșeană se conturează un fenomen nou: electrificarea și intrarea mărcilor asiatice, inclusiv a producătorilor chinezi, într-un segment care până nu demult era controlat aproape exclusiv de constructorii europeni, japonezi și sud-coreeni

Piața auto din județul Iași oferă o imagine extrem de interesantă asupra comportamentului cumpărătorilor. Cele 3.037 de înmatriculări din datele analizate plasează Iașul printre județele cu o activitate auto importantă, însă structura pieței este dominată categoric de autoturismele rulate.

Doar 266 de autoturisme sunt noi, în timp ce 2.771 sunt second-hand sau reinmatriculate. Practic, aproximativ 91% dintre operațiunile analizate provin din zona mașinilor rulate.

Însă, dincolo de această dominație tradițională a autoturismelor second-hand, pe piața ieșeană se conturează un fenomen nou: electrificarea și intrarea mărcilor asiatice.

Lista mărcilor identificate în segmentul analizat pentru Iași cuprinde 58 de poziții, iar distribuția este extrem de relevantă. Tesla este prezentă cu 10 unități, Kia cu 7, BYD cu 4, MG cu 4, Smart cu 4, Hyundai cu 4, în timp ce XPENG apare de două ori. Sunt prezente, de asemenea, mărci precum Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford și Mazda.

Chinezii intră pe ușa din față a pieței electrice

Cel mai interesant semnal vine de la BYD și XPENG, două mărci chinezești care încep să apară în piața auto ieșeană alături de nume consacrate precum Tesla, BMW, Mercedes-Benz sau Volkswagen.

BYD apare de 4 ori în lista analizată, iar XPENG de 2 ori. Împreună, cele două mărci însumează 6 poziții din cele 58 analizate, adică aproximativ 10,3% din acest eșantion de mărci.

Cifra poate părea mică raportată la întreaga piață auto, dar semnalul este important: producătorii chinezi nu mai sunt o prezență exotică pe piața europeană și încep să fie vizibili inclusiv într-o piață regională precum cea din Iași.

Mai mult, pătrunderea lor are loc într-un segment cu potențial strategic uriaș: autoturismele electrice și electrificate. Constructorii chinezi au intrat agresiv pe piața europeană cu modele care încearcă să combine tehnologia, autonomia și dotările bogate cu prețuri competitive.

Pentru Iași, apariția BYD și XPENG în statisticile analizate este un prim indicator că bătălia pentru clientul interesat de mobilitate electrică se internaționalizează rapid.

Tesla rămâne liderul vizibil al segmentului analizat

În lista din august, Tesla are 10 apariții, fiind marca cu cea mai puternică prezență dintre cele asociate în mod evident cu mobilitatea electrică. Totuși, imaginea nu mai este una în care Tesla concurează doar cu producătorii tradiționali.

Alături de Tesla apar BYD și XPENG, dar și mărci precum Smart, Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Volkswagen și Renault, constructori care își dezvoltă propriile game electrice.

Așadar, piața electrică ieșeană începe să devină tot mai competitivă, iar clientul are la dispoziție o ofertă care se diversifică rapid.

Iașul intră într-o nouă etapă auto

Dacă datele privind cele 3.037 de înmatriculări arată o piață încă puternic dependentă de mașinile rulate, lista mărcilor electrificate arată că preferințele unei părți a cumpărătorilor se schimbă.

Este, practic, o piață auto cu două viteze. Pe de o parte, mașina rulată rămâne rege, cu peste 90% din operațiunile analizate. Pe de altă parte, în segmentul autoturismelor noi și tehnologizate începe să se ducă o luptă pentru viitor, iar producătorii chinezi intră direct în competiție.

Iar faptul că BYD și XPENG au deja apariții în datele pentru Iași este un semnal care merită urmărit.

Dacă această tendință continuă, următorii ani ar putea aduce o schimbare importantă în piața auto ieșeană: de la dominația tradițională a mărcilor europene și asiatice consacrate către o competiție în care producătorii chinezi de automobile electrice vor avea un rol din ce în ce mai vizibil.

Daniel BACIU