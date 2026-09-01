Alexe acuză Ministerul Sănătăţii că a lăsat Iaşul fără finanţare pentru marile proiecte medicale

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, acuză Ministerul Sănătăţii că a gestionat defectuos fondurile destinate infrastructurii medicale şi susţine că Iaşul a fost dezavantajat în evaluarea proiectelor finanţate prin PNRR. El cere Guvernului să precizeze din ce bani vor fi construite Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava şi Spitalul de Boli Respiratorii de la Bucium.

Alexe a afirmat că, în 2022, Ministerul Sănătăţii anunţa că România va selecta 25 de spitale dintr-o listă de 48 pentru finanţare prin PNRR. Ulterior, numărul proiectelor care au rămas efectiv în program a fost redus, iar fondurile disponibile pentru sănătate au fost diminuate în urma renegocierilor cu Comisia Europeană. „România şi-a asumat în faţa Comisiei Europene că din PNRR, din 2,8 miliarde de euro, va construi 24 de spitale”, a declarat Costel Alexe.

Printre proiectele incluse iniţial pe lista pentru finanţare se afla şi Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava.

Preşedintele CJ Iaşi susţine că unitatea medicală ar fi trebuit să ofere o soluţie pentru pacienţii cardiovasculari din întreaga Moldovă, în condiţiile în care Institutul de Boli Cardiovasculare din Copou funcţionează într-un spaţiu considerat impropriu.

Alexe a subliniat că Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară nu este un proiect aflat în administrarea Consiliului Judeţean, ci unul care ţine de Ministerul Sănătăţii. Pentru pregătirea investiţiei, CJ Iaşi a încheiat un parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Institutul de Boli Cardiovasculare şi Primăria Miroslava, care a pus la dispoziţie terenul pentru construcţie. „Documentaţia pentru proiect a avansat rapid. Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici au fost recepţionaţi în martie 2022, iar autorizaţia de construire a fost emisă în septembrie 2022. Dacă pentru Spitalul Regional de Urgenţă Ministerului Sănătăţii i-au trebuit şapte ani de zile, pentru Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava, în 2022, într-un singur an de zile, în martie 2022, a fost recepţionat SF-ul şi indicatorii tehnico-economici, iar în septembrie 2022 s-a semnat şi autorizaţia de construire”, a spus preşedintele CJ Iaşi.

Depunctări ridicule pentru proiectul IRBCV

El susţine că proiectul de la Miroslava a fost depunctat în evaluarea pentru PNRR, inclusiv pe motiv că Iaşul urma să beneficieze de Spitalul Regional de Urgenţă.

Alexe consideră că evaluarea a fost una politică şi îl acuză pe Alexandru Rogobete, care la acel moment conducea Ministerul Sănătăţii, că a contribuit la excluderea proiectului ieşean de la finanţare.

Preşedintele CJ Iaşi a criticat şi modul în care au fost gestionate fondurile PNRR destinate sănătăţii.

Potrivit acestuia, suma iniţială de 2,8 miliarde de euro a fost redusă la 2,1 miliarde de euro după renegocierea din 2023, apoi la 1,4 miliarde de euro şi, în final, la aproximativ 1,2 miliarde de euro. „Ministerul Sănătăţii, sub conducerea lui Alexandru Rafila şi mai ales a lui Alexandru Rogobete, a reuşit să piardă 55% din banii alocaţi din PNRR”, a spus Costel Alexe.

El afirmă că problemele de finanţare nu se limitează la proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare. Spitalul de Boli Respiratorii de la Bucium este un alt proiect pentru care Iaşul aşteaptă identificarea unei surse de finanţare. „Spitalul de Boli Respiratorii din Bucium este un spital la care avem şi autorizaţia de construire şi avem inclusiv constructorul desemnat”, a precizat Alexe.

Ministerului Sănătăţii „să explice care este planul pentru Iaşi şi Moldova”

Acesta spune că efectele acestor decizii se văd direct asupra pacienţilor, care nu sunt interesaţi de culoarea politică a celor care conduc Ministerul Sănătăţii sau spitalele, ci de condiţiile în care sunt trataţi. „Toţi pacienţii ajung şi au speranţa să fie trataţi într-o infrastructură medicală care să le dea speranţa că vor ieşi mai bine din spital”, a declarat Alexe, care a cerut Ministerului Sănătăţii să explice care este planul pentru Iaşi şi Moldova şi, în special, din ce sursă va fi finanţat Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava. Laura RADU