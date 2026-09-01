Zeci de dascăli intră în cursa pentru titlul de „Directorul Anului 2026”

Școlile din România își scot la rampă liderii. Peste 70 de directori și directori adjuncți au trecut în etapa regională a celei de-a zecea ediții a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, una dintre cele mai importante competiții dedicate leadershipului din educație. Iar Iașul va deveni, pe 18 septembrie, unul dintre cele patru mari centre în care se va decide cine merge mai departe spre marea finală de la București.

Este o ediție aniversară, iar miza este uriașă: dintre toți candidații rămași în competiție, doar 12 directori vor obține biletul pentru etapa națională. Ei vor fi desemnați după jurizările organizate la Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Iași.

Competiția a ajuns deja la o dimensiune impresionantă. În cele nouă ediții anterioare, desfășurate între 2017 și 2025, peste 1.354 de directori au intrat în competiție, mai mult de 6.000 au fost recomandați, iar 578 de jurați s-au implicat în evaluarea liderilor din școlile românești. Doar 38 de lideri educaționali au fost premiați până acum pentru transformările produse în școlile și comunitățile lor.

Directorii, evaluați în trei categorii: Inovare, Egalitate de Șanse și Antreprenoriat

Etapa regională se desfășoară în perioada 2–18 septembrie, în patru orașe. Prima oprire este la Timișoara, pe 2 septembrie, urmată de Craiova pe 9 septembrie și Cluj-Napoca pe 14 septembrie. Marea jurizare a Regiunii Est va avea loc la Iași, pe 18 septembrie.

Directorii sunt evaluați în trei categorii: Inovare, Egalitate de Șanse și Antreprenoriat. Pentru fiecare regiune vor fi desemnați câte trei finaliști, unul pentru fiecare categorie. În total, cele patru jurizări regionale vor produce 12 finaliști naționali.

Fiecare candidat are la dispoziție nu mai puțin de 60 de minute pentru interviul în fața comisiei de jurizare. Nu este suficient ca un director să prezinte rezultate spectaculoase pe hârtie. Juriul analizează modul în care acesta a produs schimbare, a mobilizat oamenii, a atras resurse și a construit soluții pentru problemele reale ale școlii și comunității.

Iar juriile sunt pe măsura mizei: din ele fac parte lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice, presei și comunităților locale.

În joc nu sunt doar diplomele. Sunt bani și resurse pentru ca proiectele câștigătorilor să continue.

Câștigătorii Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2026 vor primi 3.500 de euro pentru continuarea sau dezvoltarea unui proiect în școala lor și un loc în Academia de Leadership și Management Școlar, programul dedicat dezvoltării profesionale a directorilor.

Mai mult, ediția aniversară le oferă directorilor implicați în competiție acces timp de un an la EduMetriX, platformă care permite școlilor să își evalueze performanța, să identifice problemele și să utilizeze datele pentru decizii mai bune.

De fapt, acesta este mesajul transmis de organizatori după un deceniu de competiție: școala se poate schimba atunci când apare un lider capabil să-i mobilizeze pe ceilalți.

Gala a pornit în 2017 tocmai de la această idee – că directorii pot deveni adevărați vectori ai transformării școlilor și că munca lor trebuie văzută, recunoscută și susținută.

Pe 18 septembrie, toate privirile se vor îndrepta spre Iași. Regiunea Est își va desemna cei trei reprezentanți care vor încerca să ajungă în finala națională de la București.

Etapa națională este programată la sfârșitul lunii septembrie, iar câștigătorii ediției aniversare vor fi anunțați pe 22 octombrie 2026. Carmen DEACONU