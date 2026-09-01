* războiul, violența de gen, trauma și inegalitățile sociale sunt aduse în centrul unei expoziții multimedia care se deschide pe 4 septembrie la Palatul Culturii din Iași * „Pietà pentru secolul XXI”, semnată de Anca Boeriu, pornește de la una dintre cele mai puternice imagini ale culturii creștine și o mută în realitatea prezentului

Imaginea mamei care își ține în brațe copilul fără suflare traversează secolele și revine astăzi cu o forță nouă, într-o lume în care războaiele, violența și trauma sunt aproape imposibil de ignorat. Expoziția „Pietà pentru secolul XXI”, semnată de Anca Boeriu și curatoriată de Ana Negoiță, va fi deschisă la Muzeul de Artă din Iași în perioada 4-27 septembrie 2026.

O temă sacră, adusă în realitatea lumii de azi

„Pietà pentru secolul XXI” nu propune o simplă reinterpretare estetică a unei teme clasice, ci construiește o legătură directă între simbolul Pietà și tensiunile lumii contemporane. Expoziția aduce în discuție violența de gen, traumele personale și sociale provocate de războaie, inechitățile sociale și efectele acestora asupra condiției și drepturilor femeilor în primele decenii ale secolului XXI. Este, de fapt, punctul în care imaginea tradițională a durerii materne capătă o dimensiune actuală. Pietà nu mai aparține doar trecutului și istoriei artei, ci poate fi citită prin imaginile lumii de azi: familii destrămate de războaie, femei expuse violenței, pierderi individuale și traume colective. Tocmai această raportare la prezent dă expoziției o miză care depășește zona strict artistică.

Demersul expozițional este construit în jurul unor instalații vizuale complexe. Anca Boeriu combină ceramica, gravura, desenul, obiectul ceramic și placa de gravură cu inserții video și sound design. Caracterul multimedia al expoziției imprimă, potrivit prezentării proiectului, un dinamism aparte întregii narațiuni dezvoltate în jurul temei Pietà. În acest fel, vizitatorul nu este pus doar în fața unor imagini, ci într-un spațiu în care materia, sunetul, obiectul și imaginea video se întâlnesc. Expoziția devine astfel și o sinteză a limbajului artistic folosit de Anca Boeriu de-a lungul carierei sale.

Opera Ancăi Boeriu explorează constant relația dintre linie, materie, memorie și emoție. În lucrările sale, experiența personală se întâlnește cu teme cu rezonanță umană mult mai largă. Direcția este dusă mai departe în „Pietà pentru secolul XXI”, unde suferința individuală este pusă în relație cu dramele colective. De aici vine și forța proiectului: tema nu este tratată ca un simbol îndepărtat, ci ca un punct de plecare pentru întrebări care țin de prezent și de vulnerabilitatea umană.

Cine este Anca Boeriu

Anca Boeriu s-a născut în 1957, la Pucioasa, județul Dâmbovița, și este una dintre prezențele importante ale graficii românești. A absolvit în 1982 secția Grafică a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, iar în 2008 a obținut titlul de Doctor în Arte Vizuale. În prezent este lector la Universitatea Națională de Arte din București, secția Grafică, și activează în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România. Este, de asemenea, inițiatoarea și coordonatoarea Bucharest International Print Biennale, proiect pe care îl dezvoltă din 2014. Parcursul său cuprinde numeroase expoziții personale și proiecte realizate atât în România, cât și în străinătate. În paralel cu activitatea artistică, Anca Boeriu s-a implicat și în proiecte curatoriale precum „Oracol”, „Contactless”, „EA – identități feminine” și Salonul Național de Artă. În 2014 a primit Premiul pentru Grafică al Uniunii Artiștilor Plastici, iar în 2017 Premiul UAP pentru Curatoriat.

Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” va fi deschisă oficial vineri, 4 septembrie 2026, de la ora 17.00, la Palatul Culturii din Iași.

Proiectul este realizat în cadrul parteneriatului dintre Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii – CESI din cadrul Universității București.

Maura ANGHEL