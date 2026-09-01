* resturile încep să valoreze tot mai mult * la Iași, firme care recuperează plastic, metale și alte materiale reciclabile rulează milioane de lei anual * una dintre companiile locale a trecut în 2025 de pragul de 59 de milioane de lei cifră de afaceri

Cât valorează gunoiul Iașului? Răspunsul apare în bilanțurile companiilor care colectează, sortează sau valorifică materiale ce altădată ajungeau direct la groapa de gunoi. De la plastic și fier până la echipamente electronice și resturi organice, deșeurile devin materie primă pentru o industrie în care se învârt deja milioane de lei.

Deșeul devine materie primă și începe să valoreze bani

Economia gunoiului se schimbă rapid. Pe 2 septembrie, Camera de Comerț și Industrie a României organizează conferința „Tehnologiile economiei circulare pentru afaceri: de la deșeuri electronice și organice la resurse, materiale și energie”. Tema evenimentului este transformarea unor produse aruncate astăzi în materii prime, biomateriale sau energie.

Sunt vizate nu doar deșeurile electrice și electronice, ci și cele agricole, alimentare, lemnoase și textile. Cu alte cuvinte, ceea ce reprezintă o cheltuială pentru o firmă poate deveni sursă de venit pentru alta. La Iași, această economie există deja.

Milioane de lei din plastic și materiale recuperate

A.C. Termoplastice SRL din Holboca, firmă care activează în recuperarea materialelor reciclabile sortate, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 6,57 milioane de lei. Profitul net a fost de 168.314 lei, iar compania a avut cinci salariați. O cifră aproape identică apare la Reciplast Junior din Iași. Compania a raportat pentru anul trecut afaceri de 6,57 milioane de lei, profit de 221.239 de lei și șapte angajați. Eco Network Industry demonstrează că nu doar volumul afacerilor contează. Firma a avut o cifră de afaceri de 3,27 milioane de lei, dar a obținut un profit net de peste un milion de lei în 2025, la un efectiv de zece angajați.

Aproape 60 de milioane de lei într-o firmă din Iași

Cea mai spectaculoasă cifră vine însă de la RAGMET Iași. Firma, înființată abia în februarie 2024, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 59,87 milioane de lei, față de numai 8,8 milioane de lei cu un an înainte. Profitul net a ajuns la 1,28 milioane de lei, iar compania avea șase salariați. Creșterea cifrei de afaceri este de aproape 580% într-un singur an. Compania are în prezent ca activitate principală producția altor metale neferoase și figurează, între activitățile sale, și cu recuperarea materialelor reciclabile, colectarea deșeurilor nepericuloase și comerțul cu deșeuri și resturi.

Cifrele arată cât de mult s-a îndepărtat această industrie de imaginea vechilor centre de „fier vechi”. Plasticul, aluminiul, cuprul și alte materiale recuperate sunt mărfuri care reintră în producție și au propria lor piață.

Următoarele milioane pot veni din gunoiul alimentar

Miza următorilor ani ar putea fi însă dincolo de reciclarea clasică. Resturile provenite din restaurante, supermarketuri, piețe, ferme și industria alimentară pot fi transformate în compost, fertilizanți, biomateriale sau energie. Echipamentele electronice scoase din uz conțin metale recuperabile, iar o parte din materialele rezultate din demolări și construcții pot reintra în circuitul economic.

Pentru un județ cu agricultură puternică, industrie alimentară, construcții, universități și aproape un milion de locuitori, întrebarea începe astfel să se schimbe.

Dan DIMA