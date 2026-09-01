Copoul intră în șantier: tramvaiele dispar temporar de pe unul dintre cele mai importante trasee

Copoul intră, de miercuri, 2 septembrie, într-o nouă etapă de transformare! Linia de tramvai de pe tronsonul Fundație – Rond Triumf intră în reabilitare, iar lucrările vor schimba temporar modul în care mii de ieșeni ajung zilnic spre una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Primăria Municipiului Iași demarează lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe relația Fundație – Rond Triumf, intervenție importantă pentru modernizarea infrastructurii de transport public din Copou. Șantierul se va întinde pe următoarele luni, iar până când lucrările vor fi finalizate, călătorii trebuie să se pregătească pentru modificări importante.

Tramvaiele 1, 8, 9 și 13 nu vor mai circula pe traseul obișnuit spre Copou. Acestea vor circula din Piața Unirii pe relația Voința – strada Bacinschi – Gară.

Pentru cei care trebuie să ajungă în Copou, călătoria va continua cu autobuze, iar pasagerii vor fi nevoiți să facă transbordarea în stațiile obișnuite de tramvai.

Practic, zona Piața Unirii devine unul dintre punctele-cheie ale noii organizări a transportului public. Autobuzele care vin dinspre strada 14 Decembrie 1989 vor prelua călătorii din stația Piața Unirii, de pe sensul de mers către Copou, pentru continuarea deplasării.

Și traseul 28 va fi afectat. Autobuzele de pe această rută vor circula până la Rond Agronomie, ceea ce înseamnă că și călătorii care folosesc această linie trebuie să fie atenți la noua organizare.

Aglomerație și schimbări importante în rutina zilnică a mii de oameni

Șantierul vine într-o zonă extrem de importantă pentru oraș, traversată zilnic de elevi, studenți, cadre universitare, angajați și locuitori ai cartierului. Tocmai de aceea, perioada următoare va reprezenta un adevărat test pentru transportul public ieșean.

Vestea bună este că haosul va fi temporar. La finalul intervențiilor, tronsonul Fundație – Rond Triumf ar urma să beneficieze de o cale de rulare modernizată, capabilă să ofere tramvaielor condiții mai bune de circulație și să contribuie la un transport public mai sigur, mai eficient și mai confortabil.

Până atunci însă, ieșenii trebuie să se înarmeze cu răbdare și să-și adapteze traseele.

De miercuri, Copoul se schimbă! Tramvaiele sunt retrase temporar de pe tronsonul aflat în șantier, autobuzele preiau călătorii, iar una dintre cele mai importante artere ale transportului public din Iași intră într-o amplă operațiune de modernizare.

Pentru cei care circulă zilnic prin zonă, recomandarea este simplă: verificați traseul înainte de plecare, țineți cont de transbordare și luați în calcul un timp suplimentar pentru călătorie.

Copoul intră în șantier pentru o linie de tramvai modernă. Prețul transformării va fi, pentru câteva luni, răbdarea ieșenilor.

Daniel BACIU