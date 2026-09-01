* teatrul liric organizează în luna septembrie audiții pentru completarea Corului de Copii * sunt așteptați elevi din clasele a II-a, a III-a și a IV-a, iar preselecția va avea loc pe 12 septembrie

Opera Națională Română Iași deschide în luna septembrie o nouă sesiune de audiții pentru Corul de Copii, selecția fiind adresată elevilor din clasele a II-a, a III-a și a IV-a.

Înscrierile se desfășoară în perioada 1–10 septembrie 2026, iar preselecția este programată pentru 12 septembrie. Sunt așteptați copiii care iubesc muzica și care vor să descopere experiența repetițiilor, disciplina scenei și atmosfera din culisele unei instituții profesioniste de spectacole.

Pentru cei selectați, participarea la Corul de Copii poate însemna mai mult decât pregătire muzicală. Activitatea presupune lucru în echipă, atenție, memorie, disciplină și capacitatea de a evolua în fața publicului, într-un cadru în care copiii intră în contact direct cu lumea operei și a spectacolului.

Ce trebuie să pregătească elevii pentru audiția din 12 septembrie

Prima probă a preselecției va avea caracter eliminatoriu. Candidații vor trebui să intoneze prima strofă din Imnul Național al României, „Deșteaptă-te, române!”, după care vor interpreta un cântec la alegere, constând într-o strofă și un refren.

Copiii vor avea de pregătit și o poezie de 12–16 versuri, pe care trebuie să o recite din memorie. Prin aceste momente pot fi observate nu doar calitățile vocale și simțul muzical, ci și dicția, memoria, ritmul și capacitatea copilului de a se prezenta în fața unei comisii.

În ziua preselecției, candidații trebuie să prezinte carnetul de elev sau o adeverință care să confirme calitatea de elev.

Audițiile oferă astfel copiilor din Iași aflați la început de școală primară posibilitatea de a face primii pași într-un mediu artistic profesionist. Cei care vor trece selecția vor putea deveni parte din Corul de Copii al Operei Naționale Române Iași și vor avea ocazia să descopere din interior pregătirea unui spectacol și emoția scenei.

Înscrierile rămân deschise până pe 10 septembrie 2026, iar preselecția va avea loc pe 12 septembrie.

Maura ANGHEL