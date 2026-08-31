* instituția de spectacole continuă Stagiunea Estivală 2026 cu trei seri muzicale la Amfiteatrul Palas * publicul va putea asculta uverturi celebre, muzică inspirată de ritmurile americane și partituri desprinse din lumea basmelor

Începutul lunii septembrie aduce la Iași trei concerte cu acces gratuit, susținute de Orchestra Simfonică și Corul Academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova”. Evenimentele sunt programate pe 3, 4 și 11 septembrie, de la ora 19.00, la Amfiteatrul Palas.

Uverturi celebre deschid seria concertelor

Primul eveniment este programat joi, 3 septembrie 2026, de la ora 19.00, când Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Moldova” va prezenta concertul „Uverturi celebre”. La pupitrul dirijoral se va afla Bogdan Chiroșcă, iar programul este construit în jurul unor pagini cunoscute din repertoriul orchestral universal. Organizatorii propun astfel o seară accesibilă inclusiv publicului care nu frecventează în mod obișnuit sălile de concert, uverturile fiind printre cele mai spectaculoase și recognoscibile forme ale muzicii clasice.

De la Rio la New York, cu Corul „Gavriil Musicescu”

O zi mai târziu, vineri, 4 septembrie, tot de la ora 19.00, scena va aparține Corului Academic „Gavriil Musicescu”. Concertul intitulat „De la Rio la New York” propune o incursiune muzicală pe continentul american, cu sonorități și ritmuri inspirate din spații culturale diferite.

Corul va fi condus de dirijoarea Consuela Radu-Țaga, iar acompaniamentul la pian va fi asigurat de Ciprian Ciotloș. Programul schimbă registrul față de seara simfonică precedentă și aduce în prim-plan repertoriul coral într-o formulă mai relaxată, potrivită unui concert în aer liber.

Basme, mituri și legende, în ultimul concert al seriei

Cel de-al treilea eveniment este programat vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 19.00.

Concertul simfonic „A fost odată ca niciodată...” va fi dirijat de Andrei Stănculescu, reprezentant al tinerei generații de dirijori români. Tema serii va fi construită în jurul unor partituri inspirate de basme, mituri și legende, într-un program menit să transforme concertul într-o incursiune prin universul fantastic al muzicii simfonice.

Filarmonica „Moldova” continuă astfel formula concertelor estivale în spații deschise, prin care repertoriul clasic este adus mai aproape de un public mai larg.

Maura ANGHEL