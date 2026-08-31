Iașul, sub asaltul polițiștilor: 114 șoferi au rămas fără permis, în weekend!

Weekend de coșmar pentru șoferii indisciplinați din Iași! Polițiștii au ieșit masiv în trafic, iar bilanțul controalelor este șocant: 114 conducători auto au fost scoși din circulație, 41 de mașini au rămas fără certificate de înmatriculare, iar sute de persoane și zeci de firme au ajuns în vizorul oamenilor legii.

Polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile din județ, iar cei considerați periculoși pentru ceilalți participanți la trafic au fost sancționați. În total, 114 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, permisele fiindu-le suspendate conform legii.

Nici mașinile cu probleme nu au scăpat. 41 de autovehicule au fost oprite din circulație, iar certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor.

Septuagenar, la volan în pragul comei alcoolice!

Printre cele mai grave descoperiri se numără mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului.

La Tomești, un șofer de 67 de ani a fost prins cu 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. În Butea, un alt bărbat, tot de 67 de ani, a „bătut” recordul weekendului: 1,24 mg/l.

Un șofer de 43 de ani a fost depistat pe șoseaua Voinești cu 0,43 mg/l, iar la Dobrovăț, un bărbat de 70 de ani avea 0,95 mg/l. Pe bulevardul Carol I din Iași, un alt șofer, de 62 de ani, a fost testat cu 0,41 mg/l.

Toți au fost conduși la unități medicale pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă.

Fără permis, cu motocicleta neînmatriculată și cu alcool

Un alt caz incredibil a fost descoperit în Miroslovești. Un bărbat de 33 de ani circula cu o motocicletă, deși nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta nu era înmatriculată.

Și asta nu era totul. Aparatul alcooltest a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Iașul, verificat la sânge în miez de noapte

Forțele de ordine au acționat și în municipiul Iași. În noaptea de 28 spre 29 august, polițiști, jandarmi și polițiști locali au organizat o amplă acțiune în sistem integrat.

Au fost legitimate 127 de persoane, verificate 41 de autovehicule și 8 unități economice, iar 40 de persoane au fost testate cu aparatul alcooltest. Au fost aplicate 21 de sancțiuni, în valoare de 27.057 de lei.

În nopțile următoare, polițiștii Secției 3 au continuat controalele. Rezultatul: 265 de persoane legitimate, 24 de unități economice și 28 de autovehicule verificate, dar și un adevărat val de amenzi.

169 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 70.072 de lei, au fost aplicate.

În total, numai cele două acțiuni nocturne din municipiu au adus amenzi de 97.129 de lei.

Andrei TURCU