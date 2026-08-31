COLONPREV ajunge în Suceava! Testări gratuite pentru depistarea cancerului colorectal

Județul Suceava intră oficial în programul COLONPREV, iar în luna septembrie sunt programate primele acțiuni de informare și distribuire a kiturilor FIT pentru screeningul cancerului colorectal. Pentru persoanele eligibile, este o oportunitate importantă de a face gratuit un test care poate contribui la depistarea precoce a bolii.

Programul se adresează persoanelor cu vârste între 50 și 74 de ani, aflate în categorii vulnerabile din punct de vedere economic și social. La nivelul regiunii Nord-Est, proiectul urmărește să ajungă la 31.568 de persoane.

În județul Suceava, activitățile sunt programate astfel: 12 septembrie – comuna Vicovu de Sus – dr. Dascal Evghenia, la Primărie, 14 septembrie – comuna Cacica – dr. Slevoanca Cristina, cabinet individual, 16 septembrie – comuna Siminicea – dr. Ierem Rodica, cabinet individual, 16 septembrie – comuna Muşenița – dr. Ciubotariu Gabriela, cabinet individual, 17 septembrie – orașul Dolhasca – dr. Tipa Octavian, cabinet individual, 18 septembrie – comuna Frătăuții Vechi – dr. Ionesi Rodica, cabinet individual, 19 septembrie – comuna Horodnic de Jos – dr. Lutia Olimpia, cabinet individual.

Este, practic, prima mare extindere a campaniei în județ, iar mesajul medicilor este unul simplu: prevenția poate conta enorm atunci când o boală este depistată din timp.

Proiectul Colonprev-Roccas4 Nord-Est – „Prevenția cancerului colorectal prin screeningul populațiilor vulnerabile” are o valoare de peste 31 de milioane de lei și este derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Asociația Institutului Regional de Oncologie Iași, cu finanțare nerambursabilă prin Programul Sănătate 2021–2027.

Pentru suceveni, septembrie poate fi luna în care prevenția ajunge chiar la cabinetul medicului din propria localitate. Persoanele eligibile sunt încurajate să se informeze și să se adreseze medicilor de familie afiliați proiectului pentru testarea FIT. Nicoleta ZANCU