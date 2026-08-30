Admitere de toamnă la marile universități din Iași: AI schimbă preferințele studenților

Toamna aduce o nouă șansă pentru absolvenții care nu au prins un loc la facultate în sesiunea din vară. Marile universități din Iași scot din nou la concurs sute de locuri, însă harta preferințelor candidaților începe să se schimbe, iar Inteligența Artificială pare să aibă un rol tot mai important.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt disponibile, pentru sesiunea de admitere din toamnă, 467 de locuri la studiile de licență și 122 de locuri la masterat, finanțate de la buget. Înscrierile pentru această sesiune se desfășoară în perioada 1–3 septembrie.

Rectorul Liviu George Maha spune că există o schimbare interesantă în opțiunile candidaților. Informatică, unul dintre domeniile extrem de căutate în ultimii ani, a înregistrat o scădere a concurenței, în contextul discuțiilor tot mai intense despre impactul Inteligenței Artificiale asupra pieței muncii din IT.

„Efectul” AI se vede însă diferit de la un domeniu la altul. În timp ce anumite specializări au rămas fără locuri disponibile, altele au ajuns să aibă nevoie de o nouă sesiune de recrutare a studenților.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, admiterea de toamnă se desfășoară în perioada 31 august – 9 septembrie. Sunt disponibile 450 de locuri la licență și 215 la masterat.

TUIASI vine și cu două noutăți importante. Programul de Inginerie Aerospațială a primit autorizarea provizorie din partea Ministerului Educației și poate fi introdus în admiterea din această toamnă. În plus, universitatea a primit aprobarea pentru un program de masterat realizat în colaborare cu o universitate din Franța și una din Italia.

Și aici se observă modificări în preferințele candidaților. Potrivit rectorului Dan Cașcaval, Facultățile de Mecanică, Chimie și Construcții au devenit mai atractive, în timp ce domeniul Automatică și Calculatoare a înregistrat un recul.

Explicația indicată de rector este legată tot de ascensiunea Inteligenței Artificiale și de temerile privind impactul acesteia asupra locurilor de muncă din IT.

Pentru absolvenții care încă își caută un drum universitar, începutul lunii septembrie poate fi, astfel, ultima mare oportunitate de a ocupa un loc la una dintre universitățile importante din Iași. Iar schimbările din acest an arată că inclusiv domeniile considerate până nu demult „sigure” încep să fie privite diferit de generația care intră acum la facultate. Carmen DEACONU