Cătălin Urtoi le cere ieșenilor să iasă în stradă pentru A8!

Activistul civic Cătălin Urtoi, fost membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, unul dintre cei mai vocali susținători ai Autostrăzii A8, trage un nou semnal de alarmă privind finanțarea marilor proiecte de infrastructură și lansează un apel la mobilizare publică. El susține că Moldova are nevoie de presiune publică pentru ca proiectele strategice să nu fie împinse din nou în plan secund.

Urtoi consideră că România trebuie să finalizeze până în 2030-2032 cele trei mari culoare rutiere care pot lega economic Moldova, Transilvania și Muntenia: A1, A7 și A3+A8. „Din păcate, cei care sunt în fruntea companiilor, ministerelor și Guvernului continuă să împartă banii funcție de anumite interese politice regionale și locale”, afirmă acesta.

În opinia sa, problema nu este lipsa de reacții pe rețelele sociale, ci capacitatea oamenilor de a transforma nemulțumirea în acțiune.

Urtoi amintește că, în ultimii zece ani, au fost organizate mai multe proteste și acțiuni civice pentru A8: marșuri auto spre Târgu Mureș și București, blocarea intersecției de la Cristești, unde au participat și aproximativ 100 de camioane, dar și un lanț uman pe Ștefan cel Mare, la care au venit circa 500 de persoane.

Acesta spune că o nouă acțiune auto prin Iași ar putea transmite un mesaj puternic, însă numai dacă este bine organizată. „Ideea nu este rea și nici nouă. Problema este organizarea. Mulți scriu, iar entuziasmul pe Facebook este mare. Dar când vine vorba de organizare și implicare, situația se schimbă”, avertizează Urtoi.

În același timp, acesta anunță că este dispus să se implice direct: „Da, ar fi bună o acțiune auto în stradă, să ne deplasăm prin oraș pentru susținerea finanțării A8 (...) Sincer, mă bag!”

Mesajul lui Cătălin Urtoi vine într-un moment în care disputa privind prioritizarea investițiilor în infrastructură rămâne una sensibilă pentru Moldova.

Pentru Iași, A8 nu înseamnă doar o autostradă, ci principala legătură rutieră rapidă cu vestul țării și una dintre marile mize de dezvoltare economică ale regiunii. Daniel BACIU