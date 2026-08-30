Iașul nu intră încă în toamnă. Duminică, 30 august, orașul are festivaluri pentru copii, teatru, expoziții proaspăt deschise, mâncare, concerte și evenimente în aer liber. O bună parte au acces gratuit.

Ultima duminică din august poate începe la teatru cu „Mica Sirenă”, poate continua printre construcții LEGO, artă contemporană sau preparate la „Iașul în Bucate” și se poate termina cu Maria Dragomiroiu, un concert în șase limbi ori o plimbare prin centrul orașului. Am selectat câteva dintre evenimentele care au loc astăzi, 30 august 2026, la Iași.

Dimineața începe cu copiii: teatru, magie și LEGO

Pentru familiile cu copii, programul poate începe de la ora 11:00, la Teatrul „Luceafărul”, unde este programat spectacolul „Mica Sirenă”, în Sala Mare. Biletul costă 48 de lei.

O alternativă gratuită este Magic & Ludic Festival, care continuă duminică în zona Palas. Programul se desfășoară între 10:00 și 20:30 și include activități, jocuri, momente artistice și întâlniri pentru copii și părinți.

Tot pentru cei mici, duminică este ultima zi a expoziției RoLUG LEGO, la Mall Moldova, unde pot fi văzute construcții și mecanisme realizate din piese Technic. Accesul este gratuit.

Iașul în Bucate și invitația la masă

Dacă planul zilei trece prin Copou, Parcul Expoziției găzduiește ultima zi a evenimentului „Iașul în Bucate”. Festivalul gastronomic început vineri, 28 august, rămâne una dintre variantele pentru o ieșire de prânz sau după-amiază.

Tot în aer liber, la Piața Voievozilor, continuă Zilele Cartierului Alexandru cel Bun. Programul începe de dimineață, cu Cercetașii României, mascote și activități pentru copii, urmate de ateliere, magie și Zumba. Seara, de la 19:00, începe maratonul de muzică populară: Laura Lavric la 19:00, Daniela Condurache la 20:00 și Maria Dragomiroiu la 21:00. Accesul este liber.

Două expoziții noi se deschid chiar duminică la Iași

Cei care vor să fugă de festivaluri au două premiere de artă contemporană, ambele programate la ora 18:00.

La Galeria Studio 7/9 se deschide „COOL FACTOR”, expoziția lui Mihai Alexandru Mocanu, construită în jurul unor personaje și imagini recognoscibile din cultura pop, puse în dialog cu miturile și arhetipurile clasice.

La Galeria Octogon din Baia Turcească, Maia Mocanu deschide „INSIDE”, cu pictură, sculptură și instalație. Una dintre lucrările centrale ajunge la Iași după ce a fost prezentată la Goldsmiths, University of London. Expoziția rămâne deschisă până pe 25 septembrie, iar intrarea este liberă.

Volei pe nisip la Aroneanu, în ultima zi a Campionatului Național

Pentru cei care preferă sportul, la Baza Sportivă Brizo din Aroneanu se încheie duminică Campionatul Național de Volei pe Nisip – Seniori. Competiția s-a desfășurat între 27 și 30 august și marchează al cincilea an consecutiv în care baza ieșeană găzduiește etapa națională.

Așadar, 30 august nu arată deloc ca o duminică în care Iașul își strânge vara. De la ora 10:00 până după 21:00 există variante pentru copii, gurmanzi, iubitori de artă, muzică, sport sau pur și simplu pentru cei care nu vor să petreacă ultima duminică din august în casă. Tania DAMIAN