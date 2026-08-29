Din 57 de proiecte depuse de organizații din Iași, 29 vor primi finanțare nerambursabilă în domeniile social, sănătate, educație și mediu. Bugetul de 1,1 milioane de lei a fost alocat integral. Hotărârea de adjudecare a fost publicată pe 28 august.

Finanțările sunt acordate în baza Legii 350/2005 și vizează proiecte derulate de organizații neguvernamentale din Iași. Sumele aprobate diferă considerabil, de la 10.000 de lei până la 90.000 de lei.

Cea mai mare sumă: 90.000 de lei

Cea mai consistentă finanțare, de 90.000 de lei, este acordată Fundației EMMAUS pentru proiectul „Desculț... pe Asfaltul Fierbinte”.

Un alt proiect important, destinat copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor acestora, primește 70.000 de lei.

Lista arată însă o paletă foarte largă de probleme pe care organizațiile încearcă să le abordeze, de la vulnerabilitatea socială și accesul la servicii medicale până la noile forme de dependență.

50.000 de lei pentru combaterea jocurilor de noroc

Printre proiectele finanțate se află și „Nu paria pe viitorul tău!”, pentru care au fost aprobați 50.000 de lei.

Tema jocurilor de noroc apare astfel explicit într-un program de intervenție socială finanțat la Iași, într-un context în care expunerea tinerilor la pariuri și jocuri online este tot mai intens discutată.

Tot 50.000 de lei sunt alocați unui proiect care urmărește facilitarea accesului la servicii medicale pentru persoane din grupuri vulnerabile.

Dependența de telefon intră pe lista problemelor finanțate

Unul dintre cele mai actuale proiecte este „Reconnect Iași – de la scroll la conexiuni reale”, care primește 50.000 de lei.

Programul vizează dependența digitală și încearcă să readucă în prim-plan relațiile directe și sănătatea emoțională, într-o perioadă în care timpul petrecut pe telefon și pe rețelele sociale devine o preocupare tot mai serioasă pentru părinți, profesori și specialiști.

Pe lista finanțărilor există și alte inițiative care abordează utilizarea excesivă a tehnologiei și efectele izolării digitale.

Bani pentru bullying și integrarea copiilor veniți din străinătate

40.000 de lei sunt acordați unui proiect dedicat incluziunii și prevenirii bullyingului în școlile din Iași.

Adaptarea copiilor români reveniți din străinătate este, de asemenea, inclusă între priorități. Un proiect destinat integrării socio-lingvistice a elevilor care se întorc în România primește 50.000 de lei.

Problema este una tot mai vizibilă în școlile din Iași, unde copiii reveniți din diaspora trebuie să se adapteze nu doar programei școlare, ci și unui nou mediu social și lingvistic.

De la prevenirea traficului de persoane la festivaluri de știință

Pentru un proiect de prevenire și intervenție în domeniul traficului de persoane au fost aprobați 40.000 de lei.

În zona educației, 30.000 de lei merg către Festivalul creativ al științelor „Nikola Tesla”, proiect care urmărește apropierea copiilor și tinerilor de domeniile științifice.

La polul opus ca valoare financiară, dar cu o temă actuală, se află „Food Check Iași”, proiect de educație critică privind alimentația, care primește 10.000 de lei.

Întregul buget de 1,1 milioane de lei a fost împărțit

Cele 29 de proiecte selectate consumă întreaga alocare de 1.100.000 de lei prevăzută pentru această categorie de finanțare.

Lista arată și o schimbare de accent în problemele abordate de organizațiile locale. Pe lângă vulnerabilitatea socială, sănătate sau dizabilitate, apar tot mai des teme precum dependența digitală, jocurile de noroc, bullyingul, reintegrarea copiilor veniți din diaspora și educația critică.

Proiectele vor putea fi derulate după semnarea contractelor de finanțare și îndeplinirea condițiilor prevăzute în program. Dan DIMA