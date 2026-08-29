O lucrare ajunsă în circuitul internațional al artei va fi transformată, la Iași, în ghiozdane și rechizite pentru copii. O replică oficială, în ediție limitată, a tabloului „Cosmic Dance”, semnat de artista Alina Chinciu, va fi scoasă la licitație în cadrul campaniei „Primul 10 pentru școală. Donează rechizite pentru copii”.

„Cosmic Dance”, o lucrare cu traseu internațional

Originalul „Cosmic Dance” este realizat în acrilic pe carton și a fost selectat pentru albumul internațional de artă „100 Artists of Europe”, ediția 2026, publicat în Italia de CulturaleLab.

Pentru licitația caritabilă a fost realizat un print oficial, de înaltă calitate, direct pe canvas. Exemplarul are 30 x 40 de centimetri, este numerotat 1/2 și face parte dintr-o ediție creată special în 2026 pentru această cauză.

Caracterul limitat al seriei este unul real: artista garantează că nu vor mai fi produse alte replici comerciale din această ediție.

Astfel, cel care va câștiga licitația nu va cumpăra doar o reproducere a unei lucrări, ci unul dintre cele numai două exemplare autorizate ale seriei.

Alina Chinciu, de la Veneția la New York

„100 Artists of Europe” este doar unul dintre reperele internaționale din parcursul Alinei Chinciu.

În 2026, șapte lucrări ale artistei au fost selectate pentru expoziția internațională „Contemporary Venice – 18th Edition”, organizată la Veneția.

O altă lucrare a fost prezentată la „International Art Prize in New York”, în Tribeca – Manhattan, și inclusă în albumul internațional „Top Selection New York 2024”, realizat de PitturiAmo.

Prezențele de la Veneția și New York, alături de selecția în „100 Artists of Europe”, conturează un parcurs care a dus lucrările artistei dincolo de spațiul expozițional local.

Din artă, ghiozdane și rechizite

De această dată, însă, miza nu este una expozițională.

Suma obținută pentru „Cosmic Dance” va merge către campania „Primul 10 pentru școală”, pentru cumpărarea de ghiozdane și rechizite destinate copiilor care au nevoie de sprijin înainte de începerea școlii.

Este unul dintre acele cazuri în care valoarea unei lucrări nu se măsoară doar prin locul în care a fost expusă sau publicată. La finalul licitației, „Cosmic Dance” poate însemna, foarte concret, caiete, penare, creioane și un ghiozdan pregătit pentru prima zi de școală. Maura ANGHEL