Weekend de poveste la Iași - concerte, filme, festivaluri, petreceri și activități pentru copii

Ultimul weekend din august vine cu un program extrem de bogat la Iași. De vineri până duminică, orașul se umple de concerte, spectacole, filme, târguri, festivaluri, ateliere și petreceri, iar multe dintre evenimente au intrare liberă.

Vineri, 28 august , weekendul începe cu activități pentru toate vârstele. La Palatul Culturii are loc atelierul „Portretul de familie ieri și astăzi”, iar cei mici pot participa la un atelier de preparat tacos sau la un atelier interactiv de percuție, la Grădina Vert. Seara aduce muzică și distracție: Filarmonica „Moldova” susține un concert simfonic cu intrare liberă la Amfiteatrul Palas, iar iubitorii de film pot vedea Tafiti: Aventură prin deșert, în cadrul TIFF, la Cinema Sky.

Sâmbătă, 29 august , oferta devine și mai generoasă. Copiii sunt așteptați la spectacolul ZooFerma, în timp ce adulții pot alege între yoga și meditație, pictură pe ceramică sau modelaj în lut. La Palas Campus are loc Sabato Italiano, cu mașini de epocă, Vespa și mercato, iar la Fabrica de Țigarete se desfășoară „SocializARTE în cartierul meu”.

Seara vine cu muzică și petreceri. Trupa Stepping Stone cântă la Rock’n’Rolla, iar în Piața Voievozilor sunt programate concerte cu Ana Lesko și Pepe. Pentru cei care vor să danseze, sunt pregătite White Party, Nostalgia și petreceri cu DJ.

Tot sâmbătă, ieșenii pot merge la Magic & Ludic Festival și la Zilele Recoltei, ambele cu acces liber.

Duminică, 30 august , distracția continuă. Cei mici pot vedea Mica sirenă la Teatrul „Luceafărul”, iar la Grădina Vert sunt organizate ateliere caritabile de robotică și VR.

Pe Pietonalul Ștefan cel Mare are loc un târg de adopții pentru căței, între orele 12:00 și 20:00, iar la Palas, Eva Timush urcă pe scenă într-un concert cu intrare liberă.

Seara se încheie cu film TIFF la Cinema Sky, Latino Party la Brizo și un concert cu L. Lavric, D. Condurache și M. Dragomiroiu în Piața Voievozilor.

Pe scurt: dacă rămâneți în Iași în acest weekend, aveți de unde alege! Concerte, teatru, cinema, festivaluri, târguri, activități pentru copii, sport, petreceri și evenimente gratuite – toate se regăsesc în programul ultimului weekend din august.

Carmen DEACONU