Casa de Pensii Iași, sufocată de dosare: peste 54.000 de lucrări în mai puțin de doi ani!

Un volum uriaș de muncă apasă pe angajații Casei Județene de Pensii Iași, iar cifrele arată dimensiunea presiunii cu care se confruntă instituția. Între 1 septembrie 2024 și 30 iunie 2026, au fost gestionate 15.090 de dosare noi de înscriere la pensie, alte 27.379 de lucrări de recalculare și 12.213 cereri pentru „mica recalculare”.

În total, vorbim despre 54.682 de lucrări într-o perioadă de mai puțin de doi ani.

Și povestea nu se oprește aici. La finalul perioadei, în instituție mai erau în lucru 12.044 de recalculări diverse și alte 6.189 de cereri de mică recalculare. Practic, mii de dosare continuă să aștepte soluționarea.

Problema devine și mai complicată deoarece unele dosare nu pot fi procesate integral automat. Particularitățile acestora obligă angajații să lucreze manual, iar pentru ca erorile să fie evitate, fiecare dosar trece prin mai multe filtre succesive de verificare.

Casa de Pensii are 21 de posturi vacante

În spatele cifrelor se află însă o altă problemă majoră: Casa de Pensii Iași nu are suficient personal. Instituția are 21 de posturi vacante și alte 3 temporar vacante, iar în această perioadă nici nu poate face noi angajări.

Mai mult, unii dintre angajații cu experiență au ales să plece către alți angajatori, atrași de salarii mai mari. Astfel, oamenii rămași trebuie să gestioneze un volum uriaș de muncă într-o perioadă în care sistemele informatice întâmpină, la rândul lor, disfuncționalități.

Dosare multe, personal insuficient, proceduri manuale și probleme informatice – toate se adună și pun presiune directă pe termenele de soluționare.

În aceste condiții, fiecare recalculare înseamnă timp, verificări și responsabilitate, iar angajații Casei de Pensii Iași sunt nevoiți să țină pasul cu un val de solicitări care pare că nu se mai termină.

Carmen DEACONU