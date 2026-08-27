* pe 27 august a fost marcată Ziua Mondială a Lacurilor * județul Iași are cel puțin 91 de acumulări și iazuri piscicole inventariate oficial și se situează pe locul 2 în Moldova, după Botoșani * cele mai multe dintre aceste luciuri de apă sunt artificiale și au rol în piscicultură, irigații, alimentare cu apă și protecție împotriva inundațiilor

Iașul nu este perceput ca un județ al lacurilor, dar cifrele arată altceva. Documentele oficiale indică 20 de acumulări complexe și 71 de iazuri piscicole, adică minimum 91 de amenajări acvatice importante. După Botoșani, Iașul ocupă locul 2 în Moldova la numărul de lacuri și iazuri inventariate.

Cel puțin 91 de lacuri și iazuri în județul Iași

Datele din documentele județene arată că Iașul are 20 de acumulări complexe, dintre care 15 permanente și cinci nepermanente, la care se adaugă 71 de iazuri piscicole.

În total, rezultă cel puțin 91 de acumulări și iazuri inventariate distinct. Cele 15 acumulări permanente ocupă aproximativ 1.922 de hectare și pot stoca în jur de 55,6 milioane de metri cubi de apă.

Printre cele mai importante se numără Tansa, Hălceni, Tungujei, Ciurbești și Podu Iloaiei. În categoria amenajărilor piscicole apar, între altele, Vlădeni, Osoi, Cârniceni, Borșa și Gorban.

Alte inventare geografice mai largi vorbesc chiar despre peste 100 de iazuri și heleșteie în județ, diferența fiind dată de modul în care sunt clasificate amenajările mai mici.

Locul 2 în Moldova, după Botoșani

Iașul se află pe locul 2 în Moldova, după Botoșani, dacă sunt comparate inventarele județene disponibile privind acumulările, iazurile și heleșteiele. Botoșaniul are aproximativ 156 de lacuri de acumulare, iazuri, pepiniere piscicole și heleșteie, în timp ce Iașul depășește pragul de 90 de amenajări acvatice importante. Pentru Vaslui sunt menționate aproximativ 44 de iazuri, la care se adaugă alte amenajări piscicole.

Particularitatea Iașului este că cele mai multe lacuri sunt artificiale. Relieful de podiș și rețeaua densă de văi au favorizat, de-a lungul timpului, construirea unor adevărate salbe de iazuri și acumulări. Acestea au mai multe funcții: apărare împotriva inundațiilor, alimentare cu apă, irigații, piscicultură și agrement.

Tansa are aproximativ 352 de hectare, Podu Iloaiei circa 150 de hectare, iar Ezăreni aproximativ 47 de hectare. În jurul municipiului Iași, cele mai cunoscute luciuri de apă sunt Ciric, Aroneanu și Ezăreni.

27 august, Ziua Mondială a Lacurilor

Pe 27 august a fost marcată Ziua Mondială a Lacurilor, instituită de Adunarea Generală a ONU în 2024. Scopul acestei zile este de a atrage atenția asupra conservării, restaurării și gestionării durabile a lacurilor și a ecosistemelor care depind de ele. Pentru Iași, subiectul are o miză directă. Județul are zeci de acumulări care nu înseamnă doar pescuit sau agrement, ci și protecție împotriva viiturilor și rezerve importante de apă.

Dan DIMA



