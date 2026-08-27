* Iașul se menține între cele mai performante centre educaționale din România la Bacalaureat 2026 * orașul este pe locul 9 după rata reală de promovare și depășește Bucureștiul la promovabilitatea candidaților prezenți, media generală și ponderea mediilor de minimum 9

Iașul intră în Top 10 național al municipiilor reședință de județ după rezultatele de la Bacalaureat 2026. Potrivit datelor centralizate în Harta Educației Urbane, 81,4% dintre candidații înscriși au promovat examenul, procent care plasează municipiul pe locul 9 în țară după rata reală de promovare.

Acest indicator este mai sever decât promovabilitatea raportată numai la elevii care s-au prezentat la examen, deoarece include în calcul toți candidații înscriși, inclusiv absenții.

În fața Iașului se află Cluj-Napoca, Brașov, Alba Iulia, Oradea, Bacău, Satu Mare, Brăila și Suceava.

Față de anul trecut, rezultatul este însă mai slab. Rata comparabilă era de aproximativ 83,5% în 2025, astfel că Iașul pierde 2,1 puncte procentuale într-un singur an.

Iașul depășește Bucureștiul la mai mulți indicatori

Dacă analiza este făcută doar pentru candidații care s-au prezentat la examen, promovabilitatea Iașului ajunge la 84%. În București, procentul este de 81,4%.

Iașul stă mai bine și la media generală a examenului: 8,24, față de 8,14 în Capitală.

Diferența se păstrează și în zona rezultatelor de vârf. La Iași, 34,3% dintre candidații prezenți au obținut medii de minimum 9, în timp ce în București ponderea este de aproximativ 31,3%.

Comparația nu ține cont de mărimea orașului sau de numărul liceelor, ci de rezultatele obținute raportat la totalul candidaților. Bucureștiul are un sistem școlar mult mai mare și diferențe importante între unitățile de învățământ, în timp ce Iașul are o pondere mai ridicată a rezultatelor bune.

O treime dintre candidații ieșeni au cel puțin media 9

Rezultatele foarte bune reprezintă unul dintre punctele forte ale Iașului. Ponderea de 34,3% a mediilor între 9 și 10 este cu 8,7 puncte procentuale peste media națională și plasează Iașul între orașele cu cele mai bune rezultate din țară. În același timp, 81,8% dintre candidații prezenți au obținut minimum media 7, iar numai 3,8% s-au situat sub 6. Performanța nu este concentrată într-un singur colegiu. Din cele 31 de licee analizate, 25 au cel puțin un candidat cu media 9 sau mai mare. Cele mai multe medii de minimum 9 apar la Colegiul Național „Costache Negruzzi” – 140, Colegiul Național „Mihai Eminescu” – 131, Colegiul Național Iași – 128, Colegiul Național „Emil Racoviță” – 127 și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” – 126.

Liceele tehnologice trag în jos media orașului

Cea mai mare diferență apare între filiere. La filiera teoretică, promovabilitatea este de 98,7%, iar media Bac ajunge la 8,94. La filiera tehnologică, promovabilitatea scade la 68,6%, iar media este de 7,39. Decalajul de promovabilitate dintre cele două filiere ajunge astfel la 30,1 puncte procentuale. Problema este importantă deoarece elevii din filiera tehnologică reprezintă aproape 44% dintre candidații ieșeni. Rezultatele lor au, prin urmare, o influență considerabilă asupra mediei întregului municipiu. Filiera vocațională se află între cele două, cu o promovabilitate de 84,4% și o medie de 7,90.

Clara DIMA