Iașul intră în forță în Noaptea Muzeelor la Sate

Iașul nu rămâne în afara celui mai mare eveniment dedicat patrimoniului rural! Șapte obiective din județ intră pe harta ediției record a Nopții Muzeelor la Sate, iar ieșenii sunt invitați să descopere povești, tradiții și locuri care ascund adevărate comori culturale. Accesul este gratuit.

Sâmbătă, 29 august 2026, județul Iași se alătură celor peste 180 de obiective din România și Republica Moldova care își deschid porțile pentru public. Iar lista ieșeană traversează județul și propune o incursiune spectaculoasă în istoria și patrimoniul local.

Primul punct de pe hartă este Centrul Cultural „Cela Neamțu” din Ciurea, un spațiu dedicat culturii și creației, care devine pentru o noapte destinație pentru iubitorii de patrimoniu.

La Ruginoasa, vizitatorii sunt așteptați la Muzeul Centrului Cultural Ruginoasa, un loc unde istoria locală și memoria comunității se întâlnesc într-un spațiu dedicat păstrării trecutului.

Un nume uriaș al literaturii române revine în prim-plan la Hermeziu, unde poate fi vizitat Muzeul „Constantin Negruzzi”, parte a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Drumul patrimoniului continuă la Mircești, unde Muzeul „Vasile Alecsandri” îi așteaptă pe vizitatori. Casa și universul marelui poet devin, pentru o seară, parte din această uriașă sărbătoare a satului românesc.

Pe hartă apare și Muzeul Satului Mogoșești, o destinație pentru cei care vor să descopere tradițiile și atmosfera comunităților rurale de odinioară.

La Moșna, Noaptea Muzeelor la Sate deschide porțile Muzeului Satului Moșna, iar la Osoi poate fi descoperit Muzeul Satului Osoi, completând traseul ieșean.

Astfel, în timp ce România și Republica Moldova își deschid peste 180 de obiective, Iașul vine cu șapte puncte pe această hartă culturală spectaculoasă.

Șapte locuri, șapte povești și o singură noapte în care trecutul iese din arhive și se întâlnește cu publicul.

29 august poate deveni, pentru ieșeni, o adevărată călătorie prin istoria județului. Iar accesul este gratuit. Carmen DEACONU