Poveștile copiilor

La Școala de Vară a Micilor Jurnaliști, imaginația nu are nevoie de prea multe explicații ca să pornească la drum. E suficient un cuvânt, un desen, o întâmplare sau o întrebare și, în câteva minute, apar pitici care dau buzna în cameră, comori ascunse pe fundul mării și biscuiți care fug ca să nu fie mâncați.

Textele de mai jos au fost scrise de copii așa cum au văzut ei lumea în acea zi: cu umor, libertate, întâmplări imposibile și finaluri pe care numai imaginația le poate inventa. Nu am căutat povești perfecte, ci povești vii, în care se simt vocea, spontaneitatea și bucuria lor de a construi o lume de la zero.

Iar uneori, tocmai de aici începe scrisul adevărat: din curajul de a spune „și dacă s-ar întâmpla…?”.

Hârjoana piticilor

Copiii au foarte multe teme drept „cadou” din partea profesorilor, spune Anastasia. „Mai ales ei am primit multe teme”. Într-o zi, în timp ce îmi făceam temele, camera mea s-a umplut de pitici. Erau copii mici, bebeluși care mmergeau de-a bușilea, se jucau, erau foarte veseli, dar și gălăgioși. Când i-am văzut, m-au amuzat, apoi am strigat-o pe Mami, rugând-o să scoată omuleții mici din cameră. Dar, ce să vezi, piticilor le-a plăcut foarte mult în camera mea și nu doreau deloc să plece. S-au ascunt prin dulapuri, unde făeau tot felul de năzdrăvănii. Țineau ușa la dupal, să băteau cu carioci și se strpeau cu cernealaă. Până la urmă, am reulit să-i izgnesc, spre marea lor supărarea Totuși, a fost distractiv, chiar dacă m-au intrerup de la teme. Pentru câteva minute m-am relaxat și m-am bucurat de vacanță

Anastasia Carp, Școala Waldorf

Comoara din adâncuri

Lumea de sub apă este fascinantă. Sunt mulți pești, caracatițe și rechini, dar și multe alte viețuitoare. Dacă vreți să găsiți comori trebuie să treceți de meduze, rechini albi și balena ucigață. Comoarea este Cupa Mondială 2026 despre care nimeni nu știe cum a ajuns acolo. Comoara aparține regelui Messi și nimeni altul decât el nu a putut să o câștige. Cupa este foarte valoroasă. Ca să poată fi găsită, mâine va avea loc o vânătoare de comori. La start au fost alinitate și cinci steaguri și cine le va aduna pe toate va câștiga harta comorii. Cupa a fost găsită de Messi, care astfel a strâns trei cupe mondiale

Cezar Condac, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”

Biscuitele magic

A fost odată un biscuite special pe care îl chema Andrei. Într-o zi, s-a împiedicat de un creion, a czptu și era cât pe ce să se fărâmițeze. O fetiță pe nume Alessia l-a văzut și voia să-l mănânce, dar ce să vezi? Biscuitele s-a ridicat și a fugit. Fetița s-a speriat pentru că nu mai văzuse niciodată un biscuite care să alerge! Și așa a doua oară când l-a văzut a dorit să devină prieteni! Într-o zi, a văzut încă un biscuite cu care s-a împrietnit. La un moment dat, o pisică l-a văzut împiedicându-se și Haț! l-a mâncat. Alessia a văzut cum pisica se lingea fericită pe mustăți și s-a întristat fiindcă a pierdut un prieten bun! Însă, Andrei a venit alături de ea și i-a promis că vor fi mereu prieteni!

Elena Celac, Școala „Carmen Sylva”

Desene – Maria Celac și Mihnea Ștefanache