Bătălie pentru șefia școlilor din Iași! 306 funcții de director și adjunct, scoase la concurs

Se anunță o adevărată bătălie pentru conducerea școlilor din județul Iași. Inspectoratul Școlar Județean a publicat lista funcțiilor vacante pentru care va fi organizat concursul național de ocupare a posturilor de director și director adjunct, iar miza este uriașă: 306 funcții de conducere sunt scoase la concurs în sesiunea august-decembrie 2026.

Lista publicată pe 17 august dezvăluie amploarea schimbărilor care se pregătesc în învățământul ieșean. De la școli gimnaziale din mediul rural până la licee tehnologice, colegii naționale și unități de învățământ special, numeroase instituții își caută viitoarea echipă de conducere.

Și municipiul Iași este în centrul acestei adevărate curse pentru șefia școlilor. Pe lista posturilor vacante apar funcții de director și director adjunct la unele dintre cele mai cunoscute unități de învățământ din oraș.

Printre acestea se numără Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, dar și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”.

Lista este însă mult mai lungă și cuprinde practic toate nivelurile sistemului de educație. Sunt scoase la concurs funcții de conducere la licee tehnologice, licee teoretice, școli gimnaziale, grădinițe, școli speciale și chiar la Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”.

Miza nu se oprește la municipiu. Valul de funcții vacante se întinde în întreg județul Iași. Sunt posturi de ocupat la unități din Miroslava, Valea Lupului, Ciurea, Tomești, Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos, Podu Iloaiei și în numeroase comune.

În unele școli, concursul va fi și mai disputat, deoarece sunt disponibile simultan funcția de director și mai multe funcții de director adjunct. La Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, de exemplu, sunt scoase la concurs funcția de director și trei funcții de director adjunct, cu atribuții distincte pentru nivelurile gimnazial și liceal, primar și preșcolar.

O situație similară apare la mai multe unități din municipiul Iași. La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” sunt prevăzute două funcții de director adjunct, iar la Colegiul Național „Mihai Eminescu” sunt scoase la concurs două astfel de poziții, cu atribuții privind managementul curriculumului și managementul administrativ.

La Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” sunt disponibile două funcții de director adjunct, iar la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” apar trei funcții de director adjunct, împărțite pe nivelurile gimnazial, primar și preșcolar.

Și în județ sunt numeroase unități unde se caută simultan director și adjunct. Astfel de situații apar, printre altele, la Belcești, Bălțați, Deleni, Dumesti, Erbiceni, Holboca, Lespezi, Lețcani, Lungani, Mironeasa, Moțca, Mogoșești, Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos, Răducăneni, Ruginoasa, Scânteia, Sinești, Sirețel, Șipote, Tătăruși, Todirești, Tomești, Țibana, Țibănești, Țigănași, Valea Seacă, Vânători, Victoria, Vlădeni și Voinești.

Practic, sute de funcții de conducere intră în competiție, iar viitorii directori vor avea responsabilitatea de a conduce unități care reunesc mii de elevi și cadre didactice.

Concursul este organizat de ISJ Iași în baza metodologiei aprobate prin O.M.E.C. nr. 4155/2026 și a calendarului aprobat prin O.M.E.C. nr. 4622/2026. Lista oficială a funcțiilor vacante a fost publicată în 17 august 2026.

Pentru sistemul de învățământ ieșean, urmează astfel o perioadă decisivă. 306 scaune de conducere sunt puse în joc, iar competiția pentru șefia școlilor din Iași intră oficial în linie dreaptă. Carmen DEACONU