Bolojan vine la Iași. La DNA

Premierul demis Ilie Bolojan ar urma să ajungă în perioada următoare la Iaşi pentru a fi audiat de procurorii anticorupţie în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Potrivit unor surse judiciare, Bolojan ar urma să fie audiat vineri dimineaţa de procurorii anticorupţie.

Bogos este patronul Vanbet şi este anchetat din noiembrie 2025 pentru cumpărare de influenţă. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie şi fostul secretar general adjunct al Guvernului; Cristina Trăilă, şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

Dosarul a fost întocmit după ce Mihai Ponea, director de la DSVSA Vaslui a aplicat mai multe amenzi destul de costisitoare după ce ar fi descoperit la fermele lui Fănel Bogos grave nereguli şi încălcări ale normelor, inclusiv vânzarea de pui infectaţi cu Salmonella. Pentru a nu i se închide afacerea, omul de afaceri vasluian ar fi pus presiuni pentru demiterea lui Ponea.

Procurorii anticorupţie documentează acum dosarul pentru a afla dacă a folosit o reţea de influenţă cu ramificaţii până la nivelul conducerii administraţiei centrale. Laura RADU