Nord-Est, regiunea care sparge tiparul investițiilor europene

La nivel național, marile proiecte finanțate prin Programele Regionale 2021–2027 sunt concentrate în special pe infrastructură de transport, mobilitate urbană și eficiență energetică. În Regiunea Nord-Est, însă, clasamentul marilor investiții arată diferit: cel mai mare contract de peste 100 de milioane de lei nu finanțează un drum, o linie de tramvai sau o clădire publică, ci un instrument destinat direct mediului de afaceri.

Este vorba despre un contract de 620 de milioane de lei, semnat în iulie 2025 și cu implementare până la sfârșitul anului 2029, destinat finanțării investițiilor pentru dezvoltarea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

Practic, cea mai mare alocare individuală din această categorie în Nord-Est este orientată către IMM-urile din regiune, nu către infrastructura publică.

Este o diferență importantă față de tiparul marilor proiecte europene întâlnit în alte regiuni ale țării.

Vasluiul deschide topul investițiilor

După acest fond regional, infrastructura rutieră revine însă în forță în clasamentul investițiilor. Axa strategică de drumuri din județul Vaslui are o valoare de aproximativ 458 de milioane de lei, în timp ce proiectul de modernizare a rețelei rutiere din județul Suceava ajunge la circa 431 de milioane de lei.

Foarte aproape se află și Iașul, prin proiectul variantei ocolitoare ușoare a municipiului Iași, cu o valoare de aproximativ 418 milioane de lei.

Astfel, în Regiunea Nord-Est se conturează o combinație interesantă: cea mai mare investiție individuală este destinată competitivității firmelor, în timp ce următoarele proiecte majore readuc în prim-plan infrastructura rutieră.

Pentru Iași, poziția variantei ocolitoare în acest clasament este relevantă în contextul în care marile proiecte de infrastructură ale regiunii sunt esențiale pentru conectarea Moldovei, iar traficul metropolitan pune o presiune tot mai mare pe rețeaua existentă.

În ansamblu, datele conturează o imagine în care Nord-Est nu înseamnă doar drumuri și infrastructură, ci și o încercare de a direcționa fonduri consistente către companiile care ar trebui să susțină dezvoltarea economică a regiunii. Daniel BACIU