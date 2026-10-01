* o școală din Rediu a primit oficial dreptul de a funcționa după reguli diferite de cele obișnuite din gimnaziul românesc * elevii pot participa la alcătuirea propriului orar, materia poate fi parcursă modular, iar în catalog poate apărea o singură notă pe an la fiecare disciplină * experimentul durează patru ani

Iașul are, din acest an școlar, un laborator educațional autorizat prin ordin de ministru. Școala Gimnazială „Montessori School of Iași”, din comuna Rediu, a primit statut oficial de unitate-pilot, iar diferența față de o școală obișnuită nu se rezumă la metode alternative de predare. Ordinul nr. 5.543 din 31 august 2026, publicat în Monitorul Oficial pe 8 septembrie, îi permite să se abată, în limite precis stabilite, de la unele dintre regulile naționale privind orarul, organizarea disciplinelor și evaluarea elevilor. Pilotarea se desfășoară timp de patru ani școlari, până în 2029–2030.

Elevii își pot construi o parte din propriul orar

Una dintre cele mai neobișnuite prevederi privește chiar programul școlar. Elevii de gimnaziu pot participa la elaborarea propriului orar săptămânal, astfel încât activitățile academice să alterneze cu activități practice ale comunității. Ordinul cere însă ca numărul total de ore prevăzut de planul-cadru să fie respectat.

Școala poate merge mai departe și poate organiza disciplinele modular. Cu alte cuvinte, orele unei materii nu trebuie distribuite obligatoriu uniform de-a lungul anului, ci pot fi concentrate în anumite perioade, în funcție de proiectele desfășurate. Numărul anual de ore al ariilor curriculare nu poate fi însă redus, iar disciplinele din trunchiul comun nu pot fi eliminate. Româna și matematica, materiile Evaluării Naționale, nu pot coborî sub numărul minim de ore prevăzut de reglementările generale.

Materia poate fi parcursă în minimum 75% din ore

O altă derogare schimbă raportul clasic dintre programă și timpul petrecut la clasă. Conținuturile programelor școlare pot fi parcurse în minimum 75% din numărul de ore alocat disciplinei. Competențele și conținuturile necesare examenelor naționale trebuie însă acoperite integral, iar situația fiecărui elev este monitorizată astfel încât eventualul transfer către o școală obișnuită să rămână posibil.

Modelul aprobat pentru Rediu merge pe proiecte transdisciplinare de câte 6–8 săptămâni, în care conținuturile disciplinelor sunt legate de activități în grădina didactică, ateliere sau stagii de tip internship. Grupele pot reuni elevi între 12 și 15 ani, nu doar copii de aceeași vârstă.

O singură notă pe an, la fiecare disciplină

Probabil cea mai radicală schimbare este evaluarea. În locul succesiunii obișnuite de note din catalog, școala poate utiliza portofoliul educațional, format din dosarul academic și proiectele de cercetare transdisciplinare.

În catalog se consemnează o singură notă anuală pentru fiecare disciplină. Aceasta este calculată cu o pondere de 75% pentru dosarul academic și 25% pentru proiectele transdisciplinare. Notele pot fi comunicate părinților la cerere și devin obligatoriu accesibile la transfer sau la finalizarea clasei a VIII-a.

Elevii susțin în continuare Evaluarea Națională. Școala poate organiza însă, separat, propria evaluare la patru discipline: română, matematică și alte două materii alese de elev. Rezultatul acesteia rămâne numai în portofoliul copilului și nu înlocuiește examenul național.

Unitatea va trimite Ministerului Educației și Cercetării rapoarte privind rezultatele, iar la sfârșitul celor patru ani va exista un raport final. Ordinul îi atribuie inclusiv rolul de școală-mentor la nivel național pentru alte unități interesate să reproducă modelul Erdkinder.

Asta mută discuția din zona unei simple alternative educaționale într-una mult mai importantă pentru sistemul public: Iașul testează, cu acordul Ministerului, cât de mult poate fi flexibilizată școala românească fără ca elevii să piardă accesul la curriculumul național, transfer sau examenele naționale.

Maura ANGHEL