Rutiera ieșeană a dat lovitura: 56 de amenzi și 15 permise reținute, la zebră!

Acțiune de amploare a Poliției Rutiere pe străzile din Iași, după ce oamenii legii au pornit controale pentru a-i depista pe șoferii care ignoră una dintre cele mai periculoase abateri din trafic: neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar în traversare.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași au desfășurat, pe 30 septembrie, o acțiune menită să prevină accidentele produse la trecerile pentru pietoni. Rezultatul controalelor a fost unul dur pentru șoferii indisciplinați: 56 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.195 de lei.

10 șoferi au rămas fără permis pentru că nu au acordat prioritate

Din totalul sancțiunilor, 10 au fost aplicate pentru neacordarea priorității pietonilor, iar o altă sancțiune a vizat neacordarea priorității vehiculelor. Restul de 45 de amenzi au fost date pentru alte abateri constatate de polițiști.

Lovitura cea mai grea a venit însă la capitolul permise. În total, 15 conducători auto au rămas fără permis, dintre care 10 pentru că nu au acordat prioritate pietonilor, unul pentru neacordarea priorității vehiculelor, iar patru pentru alte încălcări ale regulilor de circulație.

Polițiștii au efectuat și 73 de testări alcoolscopice în timpul acțiunii.

Printre șoferii sancționați s-a numărat un bărbat de 49 de ani, din județul Iași. Acesta conducea prin municipiul Iași și, ajuns la o trecere pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, nu a oprit pentru a acorda prioritate unor persoane care traversau regulamentar.

Conducătorul auto a fost sancționat în baza OUG 195/2002, iar polițiștii i-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 60 de zile. Andrei TURCU