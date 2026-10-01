Spitalul Regional de Urgență Iași primește un nou termen: decembrie 2029

Un nou termen apare în calendarul unuia dintre cele mai așteptate proiecte medicale din Moldova. Spitalul Regional de Urgență Iași ar urma să aibă termenul de finalizare în decembrie 2029, după actualizarea condițiilor de finanțare convenite de România cu Banca Europeană de Investiții (BEI).

Modificarea este anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care spune că actualizarea contractelor de finanțare pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova este necesară pentru ca împrumuturile deja contractate să poată fi utilizate pe întreaga perioadă de implementare.

250 de milioane de euro pentru proiectul de la Iași

În cazul Iașului, România are contractat din 2021 un împrumut BEI de 250 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență. Termenul prevăzut inițial în contract, decembrie 2027, este propus să fie prelungit până în decembrie 2029.

Potrivit ministrului Finanțelor, modificarea nu presupune contractarea unor noi împrumuturi și nici creșterea valorii finanțării. Banii deja asigurați ar urma să rămână disponibili pe întreaga perioadă de implementare, iar condițiile de tragere să fie adaptate ritmului real al lucrărilor. „Practic, această modificare înseamnă mai multă flexibilitate în utilizarea banilor deja asigurați și un risc mai mic ca finanțarea să devină o piedică în derularea lucrărilor”, a transmis Alexandru Nazare.

Aproape un miliard de euro pentru cele trei spitale

Pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova, valoarea totală a împrumuturilor BEI ajunge la 923 de milioane de euro. Din această sumă, 250 de milioane de euro sunt destinate Iașului, 305 milioane de euro Clujului și 368 de milioane de euro Craiovei.

Până în prezent, din împrumuturile contractate au fost trase 184,6 milioane de euro.

Noile termene prevăd finalizarea proiectului de la Craiova în mai 2029, iar pentru spitalele regionale din Iași și Cluj în decembrie 2029.

Guvernul susține că actualizarea calendarului urmărește să evite situația în care condițiile financiare să ajungă să limiteze accesul la banii deja contractați.

Un spital de aproximativ 850 de paturi pentru regiunea moldovei

Pentru Iași, miza este una majoră. Noul Spital Regional de Urgență este proiectat cu aproximativ 850 de paturi și este destinat să deservească populația întregii regiuni de Nord-Est.

Potrivit estimărilor BEI, unitatea medicală ar urma să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale specializate pentru aproximativ 3,2 milioane de persoane din regiune.

Actualizarea termenului de finanțare vine în contextul în care proiectul de la Iași a intrat în etapa de execuție, după ani de pregătiri, proiectare și proceduri administrative.

Pentru Moldova, noul spital reprezintă una dintre cele mai mari investiții în infrastructura medicală din ultimele decenii. Prelungirea perioadei de utilizare a finanțării BEI până în decembrie 2029 modifică astfel calendarul financiar al proiectului și oferă autorităților o perioadă mai lungă pentru utilizarea fondurilor deja contractate. Nicoleta ZANCU