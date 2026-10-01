* comuna Rediu încearcă o formulă neobișnuită pentru a ridica notele elevilor de clasa a VIII-a * Inspectoratul Școlar Județean Iași selectează profesorii de română și matematică, iar Primăria îi plătește pentru ore suplimentare * pregătirea va avea loc inclusiv în weekend, iar primul test real al proiectului va veni la Evaluarea Națională din vara lui 2027

Poate o primărie să schimbe rezultatele unei școli plătind profesori suplimentari? Rediu va avea, peste numai nouă luni, un răspuns măsurabil. Comuna de lângă Iași a intrat într-un proiect-pilot în care administrația locală finanțează pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională, dar nu ea alege cadrele didactice. Selecția profesorilor este făcută de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Experimentul pornește după rezultate considerate nesatisfăcătoare și mută o parte din lupta pentru note din interiorul școlii direct în bugetul comunității.

Primăria pune banii, Inspectoratul alege profesorii

Proiectul pornește, potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Iași, chiar de la Primăria Rediu. Oficialii au solicitat sprijin după rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională, iar formula convenită este una puțin obișnuită: ore suplimentare și remediale la limba română și matematică, profesorii fiind selectați de inspectorii de specialitate ai ISJ, în timp ce plata acestora va fi suportată de administrația locală. „Mai întâi vom face o selecție, vor fi niște criterii, înscrierea acestor profesori în acest proiect, selecția o facem noi, apoi comunicarea către școală și stabilirea apoi în școală a programului vizavi de aceste ore, cu siguranță vor fi în weekend”, a explicat inspectorul școlar general Rodica Leontieș. Așadar, nu este doar un program obișnuit de consultații ținute de profesorii școlii. Se introduce deliberat o selecție externă a cadrelor care vor pregăti elevii, iar comunitatea locală finanțează intervenția.

Matematica este punctul vulnerabil

Datele disponibile pentru Școala Gimnazială Rediu arată de ce administrația a considerat necesară intervenția. La Evaluarea Națională din 2026, media elevilor a fost de 6,21, cu 6,68 la limba română și doar 5,53 la matematică. În urmă cu un an, media generală fusese 5,76, iar în 2024 coborâse până la 4,33. În 2026 au fost 18 absolvenți în seria raportată pentru această unitate.

Evoluția arată o revenire, dar și o problemă persistentă la matematică. Diferența față de vârful sistemului ieșean este mare: în 2026, cele mai ridicate medii pe școli din județ au depășit 9, iar la nivelul întregului județ 79,4% dintre candidați au obținut medii cel puțin egale cu 5. Au fost 5.033 de candidați peste acest prag, procentul ieșean fiind ușor superior mediei naționale de 79,1%. Rezultatele din Rediu s-au îmbunătățit, dar rămân sub nivelul dorit, mai ales în condițiile în care comuna se află în imediata apropiere a municipiului și atrage numeroase familii tinere.

Noutatea de la Rediu stă mai ales în mecanism: autoritatea locală finanțează direct o intervenție construită în jurul unui obiectiv cuantificabil – rezultatele la examen –, în timp ce selecția profesională este lăsată Inspectoratului.

Pentru clasa a VIII-a, cursurile anului școlar 2026–2027 se termină pe 11 iunie 2027. Ministerul Educației a propus desfășurarea probelor Evaluării Naționale în intervalul 22–25 iunie 2027, calendarul fiind lansat în consultare publică în august.

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