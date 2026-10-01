* la titularizarea din 2026, Iașul a scos 27 de posturi pentru învățământul primar și 23 pentru educație timpurie * dincolo de concursul profesorilor, lista posturilor surprinde o schimbare care se vede tot mai clar în jurul municipiului: familiile tinere se mută spre Miroslava, Valea Lupului, Rediu sau Ciurea, iar școala trebuie să le urmeze

Unde sunt copiii Iașului? Un răspuns indirect vine chiar din titularizarea profesorilor. În 2026, aproape patru din zece dintre cele 132 de posturi titularizabile din județ sunt pentru învățători și educație timpurie. Iar printre localitățile unde apar posturi se regăsesc tocmai comunele și satele din jurul municipiului care au atras în ultimii ani mii de locuitori.

Aproape 38% dintre posturile titularizabile sunt pentru copiii mici

Inspectoratul Școlar Județean Iași anunța înaintea concursului de titularizare din iulie 2026 existența a 132 de posturi didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, dintre care 74 în mediul urban și 58 în mediul rural. Cele mai numeroase erau, detașat, posturile pentru învățământul primar: 27 pentru învățători, institutori sau profesori pentru învățământ primar. Alte 23 de posturi erau pentru educator/profesor pentru educație timpurie. Lor li se adăugau încă 11 posturi de educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar. Cu alte cuvinte, numai primele două categorii însumează 50 de posturi, aproape 38% din toate posturile titularizabile ale județului.

Hlincea, Rediu, Valea Adâncă: posturile apar lângă oraș

Lista oficială pentru titularizare arată, de exemplu, post vacant de profesor pentru învățământ primar la Școala Primară Hlincea, comuna Ciurea, cu viabilitate de patru ani. Tot la Hlincea apare un post de educator/profesor pentru educație timpurie la creșă.

La Rediu, lista cuprinde un post titularizabil pentru învățământ primar, iar în zona Miroslava apar posturi la Valea Adâncă, Miroslava și Proselnici. La Valea Adâncă figurează inclusiv post vacant la grădiniță.

Și Valea Lupului, una dintre comunele cu cea mai puternică expansiune rezidențială din vecinătatea municipiului, apare în listele de personal pentru învățământ preșcolar.

Este, practic, cealaltă hartă a dezvoltării imobiliare: după blocuri, vile și străzi trebuie să vină creșa, grădinița și școala.

Miroslava a trecut de 33.000 de locuitori după domiciliu

Cifrele demografice explică presiunea.

Miroslava avea, potrivit datelor INS pentru populația după domiciliu, 30.791 de locuitori la 1 ianuarie 2024. Pentru 1 ianuarie 2025 sunt raportate 33.698 de persoane, iar administrația locală indică valori și mai mari în evidențele proprii.

În numai un an, creșterea populației după domiciliu a fost de aproximativ 9,36%.

La Valea Lupului, populația după domiciliu era de aproximativ 16.100 de persoane la începutul lui 2024, iar în următorul an comuna a adăugat aproape 1.440 de locuitori, un salt de circa 8,9%.

Ciurea avea deja peste 20.000 de locuitori după domiciliu la 1 ianuarie 2024.

Copilul se mută înaintea infrastructurii

Problema pentru administrație apare mai repede decât într-o statistică demografică. Un copil mutat cu familia într-un cartier nou are nevoie imediat de loc la creșă, apoi la grădiniță și școală. O școală nu poate însă fi extinsă în același ritm în care se ridică un ansamblu de locuințe.

De aici poate apărea paradoxul Iașului metropolitan: comune clasificate administrativ drept „rural” dezvoltă nevoi de educație specifice unor cartiere urbane dense.

Inclusiv statisticile de titularizare surprind această schimbare. Din cele 132 de posturi permanente disponibile în județ în vara lui 2026, 58 erau în mediul rural. În jurul municipiului, însă, „rural” poate însemna Valea Adâncă, Hlincea, Miroslava sau Rediu – localități integrate funcțional în viața orașului.

Teona SOARE