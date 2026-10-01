* una dintre cele doar trei lucrări semnate de Giotto va putea fi văzută, între 4 și 30 octombrie, la Palatul Culturii din Iași * Polipticul din Bologna, pictat în jurul anului 1330, este prezentat pentru prima dată în România

Aproape șapte secole despart momentul în care Giotto și atelierul său au pictat una dintre lucrările fundamentale ale artei occidentale de întâlnirea acesteia cu publicul din Iași. Între 4 și 30 octombrie 2026, Palatul Culturii va găzdui Polipticul din Bologna, una dintre cele doar trei opere cunoscute care poartă semnătura maestrului florentin și un împrumut atât de rar încât lucrarea nu mai trecuse, potrivit organizatorilor, niciodată granițele Italiei.

O lucrare din 1330 care schimbă temporar Bologna cu Iașul

Expoziția „Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală” se deschide pe 4 octombrie la Palatul Culturii. Evenimentul face parte din etapa românească a Anului Cultural Italia–România 2026 și din programul Festivalului de Artă SACRUM Iași.

Pinacoteca Națională din Bologna confirmă oficial că Polipticul lui Giotto a fost împrumutat pentru Festivalul de Artă Sacră de la Iași și precizează că opera va putea fi văzută din nou la Bologna abia de la jumătatea lunii noiembrie.

Este o deplasare neobișnuită pentru o lucrare aflată în centrul colecției muzeului italian. Pinacoteca o prezintă drept singura operă semnată a lui Giotto păstrată la Bologna, datată în general în jurul anului 1330.

Mai mult, muzeul italian arată că Polipticul este una dintre cele trei lucrări semnate cunoscute ale artistului. Semnătura, cu litere aurii, poate fi observată pe treapta tronului Fecioarei.

Pentru vizitatorul care nu intră într-un muzeu cu un manual de istoria artei în mână, miza expoziției poate fi rezumată simplu: Giotto se află la granița dintre două lumi.

Iașul intră pe harta marilor împrumuturi muzeale

Federico Mollicone, președintele Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților din Italia, subliniază dimensiunea diplomatică a evenimentului: „Sosirea extraordinară a Polipticului lui Giotto la Iași reprezintă un punct culminant al diplomației culturale, demonstrând modul în care arta servește drept cea mai solidă punte pentru a ne proiecta istoria, identitatea și geniul pe scena mondială. Giotto nu este doar un simbol al patrimoniului artistic al Italiei, ci o figură universală capabilă să faciliteze dialogul între diverse rădăcini spirituale și tradiții culturale. Felicit Pinacoteca Națională din Bologna, Complexul Muzeal Național «Moldova» din Iași, Fundația SACRUM și Civita Mostre e Musei pentru organizarea acestui eveniment”.

Această expoziție istorică consolidează un parteneriat instituțional excepțional și reafirmă rolul central al culturii ca limbaj al unității și al unui viitor comun pentru Europa.

Laura Aghilarre, ambasadoarea Italiei în România, vorbește despre premiera absolută pe care o reprezintă prezența lucrării în România: „Caracterul excepțional al acestui eveniment este subliniat și de faptul că Polipticul din Bologna – împrumutat doar în situații extrem de rare – nu părăsise niciodată până acum teritoriul Italiei. Mă bucur în mod deosebit că Iașul, un oraș cu un patrimoniu cultural și spiritual extraordinar, găzduiește această capodoperă și devine cadrul unui dialog ideal între tradițiile artistice ale Italiei și cele ale Europei de Est. Acesta este, de altfel, unul dintre obiectivele Anului Cultural: să împărtășim cel mai prețios patrimoniu al nostru și, prin cultură, să creăm noi oportunități de înțelegere reciprocă, dialog și apropiere între Italia și România – legături care unesc istoriile, sensibilitățile și identitatea noastră europeană comună”.

Luigi Gallo, directorul Muzeelor Naționale din Bologna – Direcția Regională pentru Muzeele Naționale din Emilia-Romagna, insistă asupra importanței lucrării în istoria artei:

„Polipticul din Bologna este o operă de o importanță excepțională în istoria picturii occidentale și reprezintă unul dintre punctele culminante ale perioadei de maturitate a lui Giotto. Valoarea sa imensă rezidă nu doar în calitatea extraordinară a picturii, în rafinamentul detaliilor și în forța cu care artistul redă prezența umană a figurilor, ci și în propria sa istorie: este o lucrare profund legată de orașul Bologna și care — tocmai datorită unicității sale — este deplasată doar în circumstanțe cu adevărat excepționale”.

Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, vorbește despre semnificația locală a evenimentului: „«Giotto la Iași» este mult mai mult decât o expoziție: este un triumf istoric, rod al unui parteneriat și al unei prietenii fără precedent între România și Italia. Astfel, demonstrăm că arta este cea care ne unește și dărâmă toate barierele, fie ele mentale sau fizice, dintre popoare și indivizi; Giotto devine o figură unificatoare, transmițând un mesaj esențial: educația culturală este cea mai importantă investiție a vremurilor noastre”.

Găzduind această capodoperă, Iașul – oraș ce întruchipează tradiția și spiritualitatea răsăriteană – devine, pentru o lună, o casă primitoare pentru un artist care a trasat o nouă direcție în artă și arhitectură.

Maura ANGHEL