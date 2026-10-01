Ieșeanul care ascundea cocaină în beci, arestat

Lovitură dată traficului de droguri în județul Iași. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea unui bărbat de 36 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în perioada mai–septembrie 2026, acesta ar fi procurat, deținut și vândut în mod repetat cocaină. Potrivit probatoriului administrat, drogurile ar fi fost comercializate cu prețuri cuprinse între 500 și 1.500 de lei, iar mai multe cantități au fost indisponibilizate pe parcursul anchetei.

Cocaina, găsită inclusiv într-un beci

Perchezițiile domiciliare efectuate pe raza municipiului Iași și în localitatea Bârnova au scos la iveală o serie de probe importante pentru anchetatori.

Au fost descoperite și ridicate 53 de doze de cocaină, precum și o pungă care conținea o altă cantitate de drog. O parte din cocaină ar fi fost găsită îngropată într-un beci.

Polițiștii au mai ridicat două cântare de precizie, aproximativ 25.000 de lei, o sumă în euro și alte mijloace de probă.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Bărbatul a ajuns în arest preventiv

După administrarea probatoriului, la data de 29 septembrie 2026, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea bărbatului.

Ulterior, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a împrejurărilor în care drogurile ar fi fost procurate și comercializate.

Autoritățile reamintesc că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Andrei TURCU