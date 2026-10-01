Vin ajutoarele de încălzire, la Iași. Cine poate primi bani pentru căldură și energie

Ieșenii cu venituri reduse pot începe să solicite, de la 1 octombrie 2026, ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece 2026–2027. Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, începe preluarea cererilor pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027.

Solicitările se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Iași, din strada Mitropolit Varlaam nr. 54, în zilele de luni și marți, între 08:30 și 12:30, iar joia, între 12:00 și 16:00.

Cei care depun cererea până la 20 noiembrie 2026 pot primi ajutorul începând cu luna noiembrie. Pentru solicitările depuse după această dată, drepturile vor fi stabilite începând cu luna decembrie.

Cine poate primi ajutorul

Pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, gaz metan, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, plafonul de venit este de 1.386 de lei pe membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile beneficiarului și de sursa de încălzire. În cazul energiei termice în sistem centralizat, compensația se acordă ca procent din consumul real, în funcție de venitul mediu, procentul putând varia de la 100% la 10%.

Pentru celelalte surse de încălzire, valorile de referință sunt de până la 250 de lei pentru gaz metan, 500 de lei pentru energie electrică și 360 de lei pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, urmând să fie aplicat procentul corespunzător venitului.

Un element important: ajutorul nu poate depăși consumul efectiv înregistrat în luna respectivă.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, beneficiarii pot primi și suplimente lunare pentru energie. Acestea sunt de 10 lei pentru energia termică, 10 lei pentru gaz metan, 30 de lei pentru energia electrică atunci când sunt utilizate și alte surse de energie, respectiv 70 de lei atunci când locuința este încălzită exclusiv cu energie electrică. Pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, suplimentul este de 20 de lei pe lună.

Banii pentru încălzire se acordă cinci luni. Suplimentul, timp de un an

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru cinci luni, din noiembrie 2026 până în martie 2027, și vizează sursa principală de încălzire a locuinței.

Suplimentul pentru energie are o perioadă mai lungă de acordare, de 12 luni, din noiembrie 2026 până în octombrie 2027. Acesta este destinat acoperirii, integral sau parțial, a cheltuielilor cu energia necesară iluminatului, gătitului, apei calde și funcționării unor echipamente electrice indispensabile în anumite situații.

Ce acte trebuie pregătite

Cererea și declarația pe propria răspundere trebuie depuse împreună cu documentele care dovedesc identitatea, veniturile și dreptul asupra locuinței, precum și cu facturile furnizorilor pentru locul de consum.

Pentru persoanele fără venituri, Direcția de Asistență Socială poate solicita adeverința de venit de la Administrația Finanțelor Publice Locale, cu acordul scris al beneficiarului.

Ajutorul pentru încălzire și suplimentele de energie pot fi acordate chiar și persoanelor sau familiilor care beneficiază de sprijinul de 50 de lei pentru consumul de energie electrică, acordat în baza OUG 35/2025.

Atenție la bunurile deținute!

Nu doar veniturile contează. Dreptul la ajutor este condiționat și de bunurile aflate în proprietatea sau posesia familiei.

Printre bunurile care pot duce la excludere se află terenurile intravilane de peste 1.200 mp în mediul urban și 2.500 mp în mediul rural, în afara terenului aferent locuinței, precum și anumite categorii de autoturisme și ambarcațiuni.

De asemenea, este prevăzută excluderea în cazul persoanelor care dețin mai mult de un vehicul cu o vechime de peste 10 ani sau un autovehicul cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepțiile prevăzute de lege.

O atenție specială trebuie acordată și economiilor: dacă unul dintre membrii familiei are conturi sau depozite bancare care depășesc de trei ori câștigul salarial mediu brut, familia poate fi exclusă de la acordarea ajutorului. Potrivit datelor comunicate de Primăria Iași, pragul indicat în prezent este de 29.197 de lei.

Pentru ieșenii care îndeplinesc condițiile, mesajul Primăriei este clar: cererile pot fi depuse începând cu 1 octombrie, iar data de 20 noiembrie este importantă pentru ca ajutorul să fie acordat începând chiar din prima lună a sezonului rece.

Carmen DEACONU