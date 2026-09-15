10 pe linie! Șefa de promoție de la „Racoviță” a ales medicina militară și a fost prima admisă la UMF Iași

Performanță de excepție pentru o tânără absolventă din Iași! Denisa-Mădălina Humă a terminat Colegiul Național „Emil Racoviță” ca șefă de promoție, cu media multianuală 10, iar în această vară a făcut un pas decisiv spre cariera pe care și-a dorit-o: a fost prima admisă la programul de studii universitare de licență Medicină militară al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Povestea ei este prezentată de Centrul Militar Zonal Iași, UMF „Grigore T. Popa” și Institutul Medico-Militar în cadrul proiectului „Promovăm învățământul militar – inspirăm viitoarele generații – susținem cariera militară”, prin care sunt aduși în fața viitorilor studenți tineri care au demonstrat determinare, ambiție și curaj.

Pentru Denisa, alegerea medicinei militare nu a fost o decizie luată peste noapte. A știut încă din gimnaziu că vrea să urmeze domeniul medical, însă în ultimul an de liceu a descoperit că își dorește mai mult: să îmbine profesia de medic cu o carieră militară. „Era visul meu și știam că trebuie să reușesc”, povestește tânăra.

Un an de liceu cu două fronturi: învățat și antrenamente

Ultimul an de liceu a fost unul extrem de intens. Denisa a trebuit să își împartă timpul între pregătirea pentru examene și antrenamentele necesare probelor sportive.

Pregătirea pentru partea militară a început încă din luna noiembrie. Au urmat luni în care performanța școlară și pregătirea fizică au mers în paralel.

După probele susținute la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc și după examenul de Bacalaureat, tânăra s-a putut concentra complet asupra admiterii.

Rezultatul a fost pe măsura efortului: prima admisă la Medicina militară, la UMF Iași.

Prima întâlnire cu viața militară

Admiterea a fost doar începutul. Pentru Denisa a urmat instrucția medico-militară anuală, desfășurată pe parcursul a trei săptămâni. Experiența de la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord din Sebeș i-a oferit primul contact real cu ceea ce înseamnă viața într-un cadru militar.

A îmbrăcat pentru prima dată uniforma, a descoperit o disciplină diferită de cea cunoscută până atunci și a intrat într-un univers în care punctualitatea, responsabilitatea și spiritul de echipă capătă o cu totul altă greutate.

Pentru o tânără care până atunci fusese obișnuită în primul rând cu performanța academică, experiența a reprezentat o adevărată schimbare de perspectivă.

Cele trei săptămâni de pregătire au făcut-o să înțeleagă mai clar ce înseamnă profesia pe care și-a ales-o.

Medicul militar nu înseamnă doar tratarea unei afecțiuni într-un cabinet sau într-un spital. Înseamnă să fii alături de militari și de familiile acestora, să intervii în situații dificile și să fii pregătit să acționezi atunci când miza poate deveni chiar viața unui om.

Pentru Denisa, această primă experiență a avut o concluzie puternică: alegerea făcută în ultimul an de liceu a fost cea corectă. „Aceste trei săptămâni au reprezentat mai mult decât o etapă de pregătire. Au fost prima experiență care mi-a confirmat, din interior, că drumul pe care l-am ales este unul căruia îi aparțin”.

De la șefa de promoție cu media 10 la prima admisă la Medicina militară, Denisa-Mădălina Humă devine astfel unul dintre exemplele pe care instituțiile militare ieșene vor să le prezinte generațiilor care vin din urmă.

O poveste despre performanță, disciplină și, mai ales, despre curajul de a transforma un vis într-o carieră.

Carmen DEACONU