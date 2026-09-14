Razie de noapte în Iași: peste 300 de persoane legitimate și amenzi de aproape 53.000 de lei

Polițiștii ieșeni au ieșit în stradă în două nopți consecutive pentru a pune frână faptelor antisociale și pentru a menține ordinea publică. Acțiunile au vizat atât municipiul Iași, cât și zona Pașcani, iar oamenii legii au verificat sute de persoane, mașini și unități economice.

În nopțile de 11 spre 12 și 12 spre 13 septembrie, între orele 00:00 și 06:00, polițiștii Secției 3 Iași și cei ai Biroului pentru Centrul Universitar au legitimat 207 persoane, au verificat 27 de unități economice și 12 autovehicule.

Neregulile descoperite au dus la aplicarea a 101 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 52.804 lei. Dintre acestea, 18 au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar alte 83 pentru fapte prevăzute de Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.

Controale la Pașcani, razie în păduri

În noaptea de 12 spre 13 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani, Secției 6 Poliție Rurală Pașcani și Secției 10 Poliție Rurală Ruginoasa au desfășurat, la rândul lor, acțiuni pentru menținerea ordinii publice.

Au fost legitimate 43 de persoane, verificate două unități economice și 28 de autovehicule.

Polițiștii au aplicat trei sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.095 de lei.

În perioada 11–12 septembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Iași, împreună cu reprezentanți ai Direcției Silvice Iași și Gărzii Forestiere Suceava, au desfășurat controale pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic.

Au fost legitimate 42 de persoane și verificate 26 de autovehicule. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 8 sancțiuni, în valoare totală de 10.913 lei.

Mașini cu probleme grave, scoase din trafic

O acțiune separată a avut loc pe 11 septembrie în municipiul Iași, unde polițiștii Biroului Rutier au mers în teren împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român.

Scopul controlului: depistarea autoturismelor cu defecțiuni tehnice care pot contribui la producerea unor accidente grave.

Au fost verificate 11 autovehicule și efectuate 11 testări alcoolscopice. Polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.406 lei.

Au fost descoperite, printre altele, probleme la sistemele de iluminare, folii neomologate, lipsa ITP-ului, defecțiuni la sistemul de evacuare a noxelor și lipsa unor elemente de caroserie.

Trei certificate de înmatriculare au fost retrase: unul pentru lipsa ITP, unul din cauza defecțiunilor sistemului de evacuare a noxelor și unul pentru lipsa unor elemente de caroserie.

Un caz concret i-a vizat pe un șofer de 23 de ani, oprit în municipiul Iași. În urma verificării efectuate de inspectorii RAR s-a constatat că autoturismul avea deficiențe majore la sistemul de iluminare, respectiv lămpile spate defecte. Andrei TURCU