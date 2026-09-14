22 de cabinete pentru copiii care ajung la „Sf. Maria”

Un nou spaţiu medical începe să prindă contur la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi. Au început lucrările la viitorul Ambulatoriu, o clădire cu două niveluri şi aproximativ 1.500 de metri pătraţi, în care vor funcţiona 22 de cabinete medicale.

Investiţia vine într-un spital în care adresabilitatea este ridicată, iar extinderea spaţiilor de consultaţii înseamnă, în primul rând, mai mult loc pentru pacienţii care ajung aici pentru evaluări şi tratament.

Noul Ambulatoriu va include, pe lângă cele 22 de cabinete, spaţii destinate serviciilor de stomatologie şi o sală de sterilizare. Noua structură este gândită pentru a extinde capacitatea de acordare a serviciilor medicale şi pentru a îmbunătăţi condiţiile în care sunt consultaţi copiii.

Proiectul „Extinderea Structurii Spaţiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria Iaşi – Ambulatoriu”, este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Sănătate, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională.

În perioada următoare, noua clădire ar urma să treacă, etapă cu etapă, de la fundaţie la spaţiul medical în care vor fi consultaţi mii de copii.

Laura RADU