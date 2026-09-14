Începe operațiunea „lemn de foc”! Unde găsești cel mai ieftin lemn și unde dai cei mai mulți bani

Iarna poate veni cu o factură usturătoare pentru ieșenii care se încălzesc cu lemne. Diferențele de preț dintre ocoalele silvice ieșene sunt considerabile. Pentru un metru cub de lemn de foc, prețurile pot porni de la 170 de lei și pot urca până la 440 de lei, în funcție de specie și de locul de livrare.

Cea mai importantă diferență apare între lemnul cumpărat direct „loco cioată” și cel ridicat din depozite sau de la platformele primare. Practic, cu cât lemnul este mai aproape de consumator și implică mai multe costuri de exploatare și transport, cu atât prețul poate crește.

Lemnul de foc din rășinoase, mai ieftin. Foioasele tari sunt cele mai scumpe

Pentru diverse rășinoase, populația poate cumpăra lemn de foc cu prețuri „loco cioată” cuprinse între 175 și 180 de lei/mc la mai multe ocoale.

La O.S. Dobrovăț, prețul este de 195 lei/mc pe anumite condiții de livrare și ajunge la 240 lei/mc la platforma primară. La Hârlău, tarifele sunt de 200, respectiv 235 lei/mc, iar la Iași prețul ajunge la 230 lei/mc, respectiv 280 lei/mc.

La Pașcani, lemnul de foc din rășinoase ajunge la 245 lei/mc pe platforma primară, în timp ce „loco cioată” este cotat la 160 lei/mc.

Pentru diverse foioase tari, prețurile cresc semnificativ. La O.S. Iași și O.S. Răducăneni, lemnul de foc este cotat la 420 lei/mc în anumite condiții de livrare, în timp ce la Dobrovăț și Hârlău tariful este de 370, respectiv 360 lei/mc.

La Podu Iloaiei, prețul ajunge la 460 lei/mc pentru livrarea din depozitul permanent Dealu Mare, în timp ce „loco cioată” este 360 lei/mc.

Cireș și arțar: până la 390 de lei/mc. Foioasele moi, mai accesibile

Pentru lemnul de foc din cireș și arțar, prețurile variază, de asemenea, considerabil.

La O.S. Iași și Răducăneni, prețul ajunge la 330 lei/mc, iar la O.S. Lunca Cetățuii poate urca până la 390 lei/mc pentru livrarea din depozitul permanent.

La O.S. Podu Iloaiei, tariful ajunge la 380 lei/mc în depozitul permanent Dealu Mare.

Pentru diverse foioase moi, prețurile sunt ceva mai mici. La O.S. Dobrovăț, populația poate găsi lemn la 230 lei/mc, iar la Hârlău și Pașcani prețurile „loco cioată” sunt de 170, respectiv 190 lei/mc.

În depozite, însă, tarifele cresc. La O.S. Podu Iloaiei, de exemplu, lemnul de foc din foioase moi ajunge la 315 lei/mc în depozitul permanent Dealu Mare.

Pentru cei care caută o variantă mai ieftină, există și lemnul de foc sub formă de crăci. La foioase tari, prețurile pornesc de la 30 de lei/mc, în timp ce la foioase moi pot coborî chiar la 10 lei/mc, în funcție de ocol și locul de livrare.

La O.S. Iași și Răducăneni, crăcile din foioase moi sunt cotate la 60 de lei/mc, în timp ce la O.S. Pădureni prețul „loco cioată” este de numai 10 lei/mc.

Atenție la locul de unde cumpărați!

Prețurile arată foarte clar că același tip de lemn poate avea diferențe de zeci sau chiar sute de lei pe metrul cub, în funcție de locul de livrare.

De exemplu, la O.S. Podu Iloaiei, lemnul de foc din rășinoase este cotat la 180 lei/mc „loco cioată”, dar ajunge la 330 lei/mc în depozitul permanent Dealu Mare.

La O.S. Pădureni, foioasele tari au un preț de 350 lei/mc „loco cioată”, însă ajung la 440 lei/mc în anumite condiții de livrare.

Pentru populație, diferența dintre prețul de la cioată și cel din depozit poate deveni astfel esențială. Iar înainte de cumpărare, trebuie verificat nu doar prețul pe metrul cub, ci și specia, sortimentul și locul exact de livrare.

Cu facturile la energie care apasă tot mai greu asupra gospodăriilor, prețul lemnului de foc devine una dintre cele mai importante cheltuieli pentru mii de familii din județul Iași. Iar între 175 și 390 de lei metrul cub, alegerea ocolului silvic poate face o diferență serioasă în bugetul unei ierni. Andrei TURCU