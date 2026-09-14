* două seri consecutive aduc Filarmonica „Moldova” în fața publicului ieșean * orchestra simfonică susține pe 17 septembrie concertul estival „Tablouri sonore” * Corul Academic „Gavriil Musicescu” deschide, pe 18 septembrie, seria concertelor din cadrul Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15

Filarmonica de Stat „Moldova” Iași intră într-o săptămână cu două apariții în formule diferite: orchestra simfonică va cânta în aer liber, la Amfiteatrul Palas, sub bagheta dirijorului Adrian Morar, iar o zi mai târziu Corul Academic „Gavriil Musicescu”, condus de Consuela Radu-Țaga, va urca pe scena Sălii Voievozilor din Palatul Culturii.

„Tablouri sonore”, cu Orchestra Filarmonicii Moldova

Primul concert este programat joi, 17 septembrie, la Amfiteatrul Palas. „Tablouri sonore” face parte din stagiunea estivală 2026 a Filarmonicii și aduce în fața publicului Orchestra simfonică, dirijată de Adrian Morar. Concertul este conceput ca o întâlnire între muzică și imagine, pornind de la puterea orchestrei de a construi, numai prin sunet, peisaje, stări și povești.

Accesul publicului este liber.

„Gavriil Musicescu” deschide seria concertelor FIMM 15

O zi mai târziu, centrul muzical se mută la Palatul Culturii. Vineri, 18 septembrie, de la ora 19:30, Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași va susține un concert în Sala Voievozilor. La pupitru se va afla dirijoarea Consuela Radu-Țaga, iar evenimentul va fi prezentat de prof. Carmen Zaharia-Danicov. Concertul deschide seria recitalurilor și concertelor din cadrul celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15, organizat între 18 și 20 septembrie de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Corul „Gavriil Musicescu” este unul dintre ansamblurile emblematice ale Filarmonicii ieșene. În cei peste 70 de ani de existență, repertoriul său a inclus atât marile lucrări vocal-simfonice, cât și creații a cappella, operă și muzică de divertisment.

Flașnetari din mai multe țări vin la Iași

FIMM 15 aduce la Iași, timp de trei zile, o formulă culturală mai puțin obișnuită. Festivalul reunește flașnetari, colecționari, cercetători și muzeografi, alături de muzicieni și artiști invitați.

La ediția din acest an sunt anunțați participanți din România, Franța, Germania, Cehia, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Polonia și Republica Moldova. Programul cuprinde expoziții de instrumente de muzică mecanică, demonstrații, simpozioane, concerte, dans și proiecții video.

Chiar în prima zi, între orele 16:00 și 19:00, flașnetarii vor putea fi întâlniți pe Esplanada Palatului Culturii și în Grădina Publică Palas. De la 19:30, programul zilei se mută în Sala Voievozilor pentru concertul Corului Academic „Gavriil Musicescu”.

Seria muzicală continuă sâmbătă, când este programat concertul „Trăiește prin muzică”, pentru flașnetă, flaut și cvartet de coarde, iar duminică festivalul propune, între altele, muzică veche românească și balcanică și recitalul pianistului Daniel Dascălu. Pentru publicul ieșean, cele două seri din 17 și 18 septembrie pun astfel față în față două lumi sonore: orchestra simfonică, într-un concert în aer liber, și unul dintre cele mai vechi coruri academice ale țării, într-un festival dedicat unor instrumente care păstrează vie o formă aparte de istorie a muzicii.

Maura ANGHEL