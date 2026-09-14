Demarează lucrările la Pasajul Socola, șantierul care va da Iașul peste cap

* lucrările se vor desfășura pe jumătate de cale, iar primul front de lucru va fi deschis pe sensul Șoseaua Bucium - Bulevardul Socola * traficul dinspre Bucium către oraș va fi deviat pe ruta strada Trei Fântâni - Bretea Gara Socola - trecerea la nivel cu calea ferată - strada Mihail Sturza - strada Bucium * varianta ocolitoare a fost pusă în funcțiune încă din 4 septembrie * prima etapă ar urma să fie finalizată în mai 2027, după care traficul va fi mutat pe partea nou construită și vor începe lucrările pe cealaltă jumătate

Iașul intră de luni, 14 septembrie, într-una dintre cele mai importante operațiuni de infrastructură rutieră din ultimii ani. Pasajul Socola intră oficial în șantier.

Conest deschide luni primul front de lucru pentru reparația capitală și consolidarea Pasajului Socola, una dintre principalele porți de acces în Iași dinspre Bucium, Vaslui și Bârnova. Investiția se ridică la aproximativ 64 de milioane de lei, iar șantierul este programat să se desfășoare etapizat, cu obiectivul de a menține traficul cât mai mult posibil.

Toate cele 64 de grinzi de susținere existente sunt complet deteriorate și vor fi înlocuite. În locul lor vor fi montate grinzi prefabricate din beton precomprimat, peste care va fi realizată o placă nouă de suprabetonare.

Pasajul va avea o structură modernizată pe o lungime de aproape 220 de metri, iar proiectul prevede și o schimbare majoră pentru șoferi: o bandă suplimentară de circulație pe sensul Centru – Socola. Practic, acest sens va beneficia de trei benzi, obținute în gabaritul existent, prin redimensionarea trotuarelor.

Trotuarele pietonale vor avea însă în continuare o lățime generoasă, proiectul prevăzând 4,40 metri în total.

Trafic dat peste cap

Pentru șoferii ieșeni urmează însă o perioadă complicată. Lucrările se vor desfășura pe jumătate de cale, iar primul front de lucru va fi deschis pe sensul Șoseaua Bucium - Bulevardul Socola.

Traficul dinspre Bucium către oraș va fi deviat pe ruta strada Trei Fântâni - Bretea Gara Socola - trecerea la nivel cu calea ferată - strada Mihail Sturza - strada Bucium.

Varianta ocolitoare a fost pusă în funcțiune încă din 4 septembrie și a fost monitorizată timp de o săptămână de Primăria Iași, Poliția Rutieră și reprezentanții CFR. După verificarea modului în care traficul este preluat, autoritățile au stabilit data de 14 septembrie pentru intrarea efectivă în șantier.

Sensul către Șoseaua Bucium va rămâne pe pasajul existent, protejat prin parapete speciale.

Prima etapă ar urma să fie finalizată în mai 2027, după care traficul va fi mutat pe partea nou construită și vor începe lucrările pe cealaltă jumătate.

64 de milioane de lei și un pasaj complet schimbat

Proiectul nu înseamnă doar înlocuirea grinzilor. Vor fi consolidate infrastructura și suprastructura pasajului, vor fi realizate lucrări de suprabetonare, iar soluția tehnică va reduce inclusiv numărul rosturilor de dilatație.

Constructorul spune că termenul contractual este de 18 luni, dar își propune să termine lucrările mai devreme.

Mobilizarea este deja una impresionantă. În prima fază vor lucra aproximativ 40 de muncitori, iar pe șantier vor ajunge macarale de până la 500 de tone, excavatoare, buldoexcavatoare, autobasculante și transporturi speciale pentru grinzile prefabricate.

Unele lucrări se vor desfășura și noaptea, însă nu toate operațiunile pot fi executate după lăsarea întunericului, din cauza condițiilor tehnice și de siguranță.

Iașul își schimbă una dintre principalele porți de intrare

Pasajul Socola este una dintre arterele esențiale ale municipiului, asigurând supratraversarea căii ferate Iași - Ungheni și legătura dintre oraș, Bucium și zona Bârnova.

Lucrările sunt estimate să continue până în 2028, însă autoritățile și constructorul promit accelerarea etapelor.

De luni începe însă partea grea: traficul se schimbă, șantierul se deschide, iar una dintre cele mai importante artere ale Iașului intră într-un amplu proces de reconstrucție.

Daniel BACIU