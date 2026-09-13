* luni, 14 septembrie, începe înscrierea pentru cele 305 funcții de conducere vacante din școlile de stat din județul Iași: 175 de director și 130 de director adjunct * dosarele pot fi depuse până pe 2 octombrie

Cea mai amplă competiție pentru conducerea școlilor ieșene din ultimii ani intră în etapa înscrierilor. Inspectoratul Școlar Județean Iași a scos la concurs 305 funcții vacante, iar candidații au la dispoziție aproape trei săptămâni pentru depunerea electronică a dosarelor.

175 de posturi de director și 130 de director adjunct

În județul Iași sunt scoase la concurs 305 funcții de conducere din învățământul preuniversitar de stat. Dintre acestea, 175 sunt funcții de director, iar alte 130 sunt de director adjunct. Lista funcțiilor vacante a fost publicată de Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru sesiunea august-decembrie 2026.

Miza este importantă inclusiv pentru marile colegii și licee din municipiul Iași. Pe lista oficială apar funcții de conducere la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” și Colegiul Național Iași, dar și la numeroase licee tehnologice, școli gimnaziale și grădinițe.

La nivel național, Ministerul Educației și Cercetării vorbește despre peste 7.800 de funcții vacante de director și director adjunct pentru care se organizează concurs.

Cine se poate înscrie la concurs

Înscrierile încep luni, 14 septembrie, și se încheie pe 2 octombrie 2026. Dosarele vor fi depuse electronic, prin aplicația informatică dedicată concursului.

Candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență, să fie titulari în învățământul preuniversitar și să aibă minimum cinci ani vechime. Sunt însă și alte condiții cumulative: calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari lucrați efectiv, lipsa unor sancțiuni disciplinare incompatibile cu funcția și îndeplinirea condițiilor medicale și legale prevăzute în metodologie.

Prima probă este pe 13 octombrie

Concursul presupune mai multe filtre. Pe 13 octombrie are loc proba pentru evaluarea competențelor, în cadrul căreia sunt testate capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului.

O săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, este programată proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Candidații care ajung în etapa următoare vor susține interviurile în perioada 12-27 noiembrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie.

Clara DIMA