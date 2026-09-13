PrimPlan urmărește și povestea din spatele clădirilor

* arhitecții din Moldova își pot înscrie până pe 9 octombrie proiectele realizate în ultimii doi ani la RAM 2026 – „Repere” * în paralel, inițiativa PrimPlan documentează proiecte de bună practică din România și poveștile arhitecților și beneficiarilor care le-au făcut posibile

Cum arată arhitectura produsă astăzi în Moldova și ce construcții vor rămâne relevante peste ani? Un răspuns va putea fi văzut la Iași, unde vor fi adunate proiectele recente ale arhitecților din nord-estul țării și din Republica Moldova.

Regionala de Arhitectură Moldova 2026 – „Repere” deschide înscrierile pentru proiectele finalizate în ultimii doi ani, într-o selecție care poate arăta nu doar tendințele profesiei, ci și felul în care se schimbă orașele și localitățile din regiune.

În program pot intra lucrări din Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, precum și din Republica Moldova. Pot fi înscrise și proiecte realizate în alte zone, dacă sunt semnate de arhitecți care activează în regiunea Moldovei. Termenul pentru transmiterea proiectelor este 9 octombrie 2026.

Ce poate ajunge în fața publicului

Selecția nu este limitată la clădirile mari sau spectaculoase. Arhitectura unei regiuni se vede la fel de bine într-o locuință, într-o școală, într-o restaurare, într-un spațiu comercial ori într-o intervenție care schimbă modul în care este folosit un loc.

Tocmai această varietate poate transforma RAM într-un indicator interesant al ultimilor doi ani: unde se construiește, ce tipuri de investiții apar, cât de mult se recuperează patrimoniul și ce soluții noi intră în orașele Moldovei.

Pentru Iași, tema este cu atât mai actuală cu cât dezvoltarea imobiliară, recuperarea clădirilor vechi și calitatea spațiului public generează constant discuții. Dincolo de suprafețe construite și valori ale investițiilor, rămâne întrebarea mai dificilă: ce fel de oraș produc toate aceste proiecte?

Proiectele vor putea fi văzute la Iași

Lucrările selectate vor fi prezentate în ultima parte a lunii octombrie, în cadrul unei expoziții amenajate în Grădinile Palas. Mutarea proiectelor într-un spațiu accesibil publicului schimbă și perspectiva asupra unei manifestări profesionale. Desenele, imaginile și soluțiile de arhitectură ies din birouri și ajung în fața celor care folosesc efectiv clădirile și orașele.

Publicul poate înțelege astfel mai bine nu numai rezultatul final, ci și deciziile din spatele unei construcții: cum a fost folosit terenul, de ce au fost alese anumite soluții și în ce fel o intervenție nouă intră în relație cu locul în care apare.

Cine desenează Moldova de astăzi

Regionala aduce în același loc proiecte realizate de profesioniști dintr-un teritoriu foarte diferit, de la marile municipii până la orașe mici și comune.

Din această perspectivă, RAM 2026 poate deveni mai mult decât o expoziție de arhitectură. Poate oferi o imagine concentrată a felului în care s-a construit în Moldova în ultimii doi ani și a direcției în care se îndreaptă regiunea.

Înscrierile se închid pe 9 octombrie, iar proiectele vor ajunge în fața publicului ieșean spre finalul lunii octombrie.

PrimPlan urmărește și povestea din spatele clădirilor

În aceeași direcție de apropiere a arhitecturii de public merge și PrimPlan, o inițiativă de documentare a unor proiecte din România care pot constitui exemple de bună practică.

Proiectul a pornit la inițiativa arhitectului ieșean Andrei Bodnar, căruia i s-au alăturat arhitectul Alexandru Mihalachi și Andreea Finkelstain. Echipa urmărește nu doar proiectele și autorii lor, ci și beneficiarii care au ales să le construiască. Accentul cade astfel pe o relație despre care publicul află rar: cea dintre arhitect și beneficiar. De la o nevoie concretă până la soluția construită există alegeri, negocieri, limite și decizii care pot schimba radical rezultatul final.

Fiecare documentare PrimPlan începe cu vizitarea proiectului de către echipă, fără o poveste stabilită dinainte. Primele impresii și întrebări sunt apoi puse față în față cu explicațiile arhitecților și ale beneficiarilor, astfel încât aceeași clădire să poată fi privită din perspective diferite.

PrimPlan este finanțat prin Timbrul de Arhitectură și urmărește punerea în valoare a profesiei de arhitect, dar și explicarea, într-un limbaj accesibil, a modului în care o nevoie se transformă într-un proiect și apoi într-un spațiu construit.

Inițiativa va continua cu noi locații și proiecte, pentru a surprinde diversitatea arhitecturii realizate în România și oamenii din spatele acesteia.

Din echipa PrimPlan fac parte Andrei Bodnar, Alexandru Mihalachi, Andreea Finkelstain, Alexandru Saru, Vasea Onel, Luca Priscornic, Andrei Andries și Chirilă V. Cristian.

Dan DIMA