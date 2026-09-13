* aproximativ 10% dintre copiii din România sunt afectați de dermatită atopică * în formele moderate și severe, boala poate însemna zeci de nopți cu somn afectat, absențe de la școală și cheltuieli importante pentru familie

Pe 14 septembrie este marcată Ziua Mondială a Dermatitei Atopice, iar tema din 2026 pune accent pe „povara invizibilă” a bolii. Dincolo de leziunile pielii, dermatita atopică înseamnă mâncărime persistentă, somn fragmentat, tratamente zilnice și costuri care pot deveni greu de suportat.

Până la 67 de nopți cu somnul afectat

Dermatita atopică este o boală inflamatorie cronică a pielii și nu doar o „iritație”, așa cum este încă percepută uneori. În România, specialiștii estimează că aproximativ 10% dintre copii sunt afectați. Una dintre cele mai apăsătoare consecințe este pruritul intens. Date prezentate de Societatea Română de Dermatologie arată că persoanele cu forme moderate sau severe pot pierde până la 67 de nopți de somn într-un an din cauza bolii.

Pentru un copil, nopțile fragmentate se pot transforma în oboseală, iritabilitate și dificultăți de concentrare. Efectele ajung rapid și în viața părinților, care se trezesc împreună cu copilul, lipsesc de la serviciu pentru consultații și trebuie să gestioneze permanent tratamentul și îngrijirea pielii.

Cât costă o boală care trebuie îngrijită zilnic

Cheltuielile nu se opresc la consultația dermatologică. În funcție de severitate, familiile pot avea nevoie constant de emoliente, produse speciale de curățare, tratamente locale, consultații dermatologice sau alergologice și, în cazurile mai grave, terapii sistemice moderne.

Un studiu privind povara economică a dermatitei atopice în România a estimat pentru pacienții pediatrici costuri anuale totale cuprinse între 293 și 9.558 de euro, în funcție de severitatea bolii și de resursele medicale și non-medicale necesare. Nu este vorba exclusiv despre bani plătiți direct de familie, ci despre costul total generat de boală.

La acesta se adaugă un cost greu de măsurat: timpul. Copiii pot pierde zile de școală, părinții zile de muncă, iar tratamentul trebuie continuat inclusiv în perioadele în care pielea pare mai bine.

La Iași, dermatita atopică poate fi gestionată prin servicii de dermatologie, pediatrie și alergologie, inclusiv în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.

În România sunt disponibile, pentru anumite forme moderate și severe și în funcție de vârstă și criteriile medicale, inclusiv terapii biologice și medicamente țintite.

De aceea, tema Zilei Mondiale a Dermatitei Atopice din 2026 vorbește despre o povară „invizibilă”. Boala nu se măsoară doar în suprafața de piele afectată. Se măsoară și în nopți pierdute, ore de școală ratate, consultații, tratamente și bani cheltuiți lună de lună.

Teona SOARE