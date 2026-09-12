Duminică, 13 septembrie, un atelier caritabil de robotică organizat la Iași va strânge bani pentru echipa EuroEd care urmează să reprezinte România la Hyderabad. Un bilet costă 40 de lei, iar susținătorii pot „adopta” simbolic și câte un kilometru din drumul spre India, prin donații de minimum 50 de lei. Dincolo de eveniment rămâne însă o întrebare mai mare: cât costă, de fapt, performanța unui copil după ce acesta s-a calificat la o competiție internațională?

Trei copii din Iași vor reprezenta România în India

Ema Brândușa Borș, Rareș Constantinescu și Tiberiu Teodor Simion sunt cei trei elevi ai EuroEd care vor ajunge, dacă finanțarea necesară este asigurată, la World Robot Olympiad Open Championship Asia & Pacific 2026, programat între 25 și 27 septembrie, la Hyderabad, în India. Echipa este coordonată de conf. univ. dr. Gladiola Petroiu.

Competiția internațională anunță peste 180 de echipe, patru categorii de concurs și participanți din peste 20 de țări. World Robot Olympiad precizează că accesul la Open Championships se face prin organizațiile naționale, numărul locurilor disponibile pentru fiecare țară fiind limitat.

Pentru copiii din Iași, calificarea este însă numai prima parte a drumului.

Calificarea s-a obținut. Acum trebuie plătit drumul

Pe 13 septembrie, la Grădina Vert, Inventica Lab organizează un atelier caritabil de robotică. De la ora 11:00 sunt programate activități de robotică și electronică pentru copiii de 4–7 ani, cu Ozobot, Panda și LEGO Education SPIKE, iar de la ora 12:00 sunt prevăzute robotică și experiențe VR pentru grupa 8–13 ani.

Participarea costă 40 de lei pentru fiecare atelier, iar organizatorii anunță că fondurile strânse vor susține deplasarea echipei EuroEd în India. O altă formulă de sprijin este „adoptarea” simbolică a unui kilometru din traseu, printr-o donație de minimum 50 de lei.

Campania spune însă ceva important despre costul real al performanței școlare: un copil poate câștiga dreptul de a reprezenta România, dar între calificare și participarea efectivă apar bilete de avion, cazare, transport, echipamente, taxe și cheltuieli pentru adulții care însoțesc echipa.

În informațiile publice despre această campanie nu este precizată, deocamdată, valoarea totală necesară deplasării celor trei copii în India.

Copiii au deja rezultate internaționale

Cei trei nu pornesc de la zero. Elevii EuroEd au participat în aprilie 2026 la Minoan Robotsports Competition Global Olympiad, în Creta, competiție care a reunit participanți din peste 40 de țări.

Echipa școlii ieșene a concurat atunci la șapte categorii și a obținut locul I la Bowling, locul II la Girling și două locuri III, la Drone Soccer și Girling. Elevii participanți aveau între 10 și 12 ani.

Rezultatele arată că nu este vorba doar despre un club de activități pentru copii, ci despre o zonă în care pregătirea poate duce la competiții internaționale. Iar tocmai aici apare diferența dintre a avea talent și a-ți permite să îl duci până la nivel internațional.

Cât din performanța școlară este plătită de familie?

Cazul EuroEd deschide o discuție mai largă decât strângerea de fonduri din 13 septembrie. În robotică, performanța presupune acces la kituri, laptopuri, software, piese de schimb, profesori sau mentori pregătiți, ore suplimentare de lucru și participări la concursuri.

La nivel internațional se adaugă transportul și șederea în alte țări. Dacă aceste costuri nu sunt acoperite instituțional, diferența poate fi făcută de familie, sponsori sau comunitate.

De aici apare și o altă întrebare pentru școala românească: câți copii foarte buni renunță înainte de o competiție nu pentru că nu au construit robotul potrivit, ci pentru că drumul până la masa de concurs costă prea mult?

Atelierul de duminică oferă o soluție punctuală pentru cei trei elevi din Iași. Problema de fond rămâne însă aceeași: într-un domeniu în care România vorbește tot mai mult despre programare, inteligență artificială și competențe STEM, performanța copiilor are nevoie nu doar de premii și diplome, ci și de finanțare. Maura ANGHEL