Un pășcănean a ajuns în arest după ce a incendiat mașina fostei soții

Scene de groază într-o comunitate din zona Pașcani. Un bărbat de 46 de ani a ajuns în arest preventiv după ce este bănuit că i-ar fi incendiat autoturismul fostei soții, folosind o substanță inflamabilă. Cu doar o zi înainte, acesta ar fi amenințat-o pe femeie, însă ea nu a sesizat poliția.

Totul a ieșit la iveală în urma cercetărilor desfășurate de polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Pașcani. Oamenii legii au stabilit că, în noaptea de 26 august, bărbatul ar fi incendiat autoturismul fostei soții.

Anchetatorii susțin că pentru provocarea incendiului ar fi fost folosită o substanță inflamabilă.

Situația era cu atât mai gravă cu cât, potrivit polițiștilor, în ziua de 25 august, bărbatul ar fi amenințat-o pe fosta sa soție.

Femeia nu a sesizat atunci poliția, însă ulterior, în urma evaluării situației, autoritățile au constatat existența unui risc iminent.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, iar în urma rezultatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru protejarea femeii.

Ancheta a continuat, iar pe 9 septembrie polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru infracțiunea de distrugere.

Pe 10 septembrie, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani și Judecătoriei Pașcani.

Instanța a admis propunerea anchetatorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Astfel, ceea ce a început cu amenințări și a escaladat până la incendierea autoturismului s-a încheiat, cel puțin pentru moment, cu bărbatul în spatele gratiilor.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele.

Andrei TURCU