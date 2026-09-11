Carburanții se scumpesc din nou la Iași!

Prețurile carburanților au fost actualizate vineri, 11 septembrie 2026, iar după scumpirile operate în ziua precedentă, majoritatea marilor rețele au păstrat tarifele. Excepția este Petrom, care a venit cu o nouă majorare atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Astfel, cei care au nevoie să-și alimenteze mașina vineri găsesc în stațiile din Iași prețuri care se apropie tot mai mult de praguri care, până nu demult, păreau greu de imaginat.

Motorina standard se vinde vineri, în funcție de stație, între 10,35 și 10,43 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri dintre marile rețele sunt raportate la Rompetrol și MOL – 10,35 lei/litru. La Petrom, Lukoil și Socar, motorina ajunge la 10,37 lei/litru, în timp ce la OMV prețul urcă la 10,43 lei/litru.

Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț înseamnă aproximativ 4 lei la o singură alimentare.

Și benzina continuă să fie scumpă în Iași. Vineri dimineață, prețul benzinei standard era de 9,88 lei/litru la Rompetrol, MOL și Lukoil.

La Petrom și Socar, litrul costa 9,91 lei, după noua majorare operată de Petrom, în timp ce la OMV prețul ajungea la 9,97 lei/litru.

Practic, în marile rețele din Iași, benzina se află la doar câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Iașul, printre marile orașe cu prețuri ridicate

Datele comparative indică pentru Iași un preț minim de 9,82 lei/litru la benzină și 10,29 lei/litru la motorină, în timp ce GPL-ul pornește de la aproximativ 4,69 lei/litru.

În aceeași comparație, Bucureștiul și Constanța apar cu valori minime similare la benzină și motorină, în timp ce Cluj-Napoca și Timișoara au prețuri minime ușor mai mici.

La nivel european, România nu mai este printre statele cu cei mai ieftini carburanți. În clasamentul prețurilor la pompă, țara noastră ocupă locul 16 în Uniunea Europeană la benzină și locul 14 la motorină, potrivit datelor prezentate în analiza citată.

Situația este ceva mai favorabilă atunci când sunt eliminate taxele. România se află pe locul 10 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină fără taxe, iar la motorină fără taxe ocupă locul 12.

Daniel BACIU