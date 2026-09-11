* Opera Națională Română din Iași a anunțat programul lunii octombrie * agenda include nouă evenimente, de la Jordi Savall și „Stabat Mater” la „Turandot” și baletul „Don Quijote” * biletele pentru majoritatea reprezentațiilor sunt puse în vânzare

Publicul ieșean își poate cumpăra biletele pentru spectacolele programate în octombrie la Opera Națională Română din Iași. Calendarul cuprinde nouă evenimente, dintre care șapte în Sala Mare a Operei, unul la Palatul Culturii și două incluse în Sacrum Iași Art Festival.

Nouă întâlniri cu opera, baletul și muzica vocal-simfonică

Luna octombrie aduce la Opera din Iași un program concentrat, cu spectacole de operă și balet, concerte și două evenimente speciale ale Sacrum Iași Art Festival.

Primul eveniment este programat pe 4 octombrie, de la ora 18:30, în Sala Mare. Jordi Savall va susține „Le Llibre Vermell de Montserrat”, alături de La Capella Reial de Catalunya și Hespèrion XXI, concert care deschide Sacrum Iași Art Festival.

O zi mai târziu, pe 5 octombrie, ora 18:30, publicul este invitat la „Clasic la puterea a treia”, concert susținut de Ansamblul Violoncellissimo.

Pe 9 octombrie, tot de la ora 18:30, revine pe scenă „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.

Concert la Palat și spectacol pentru copii

Singurul eveniment al lunii care nu este programat în Sala Mare a Operei va avea loc pe 13 octombrie, la Palatul Culturii din Iași. „Concert la Palat” începe la ora 18:30.

Pentru copii, Opera a programat pe 17 octombrie, de la ora 12:00, baletul „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer.

O zi mai târziu, pe 18 octombrie, ora 18:30, este programată opera-balet „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau.

„Turandot” și „Don Quijote”, în a doua parte a lunii

Pe 20 octombrie, de la ora 18:30, Sala Mare găzduiește „Turandot”, una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Giacomo Puccini.

Programul continuă pe 28 octombrie, cu Gala Sacrum. Soprana Claudia Pavone și tenorul Ștefan Pop vor evolua alături de Orchestra Operei Iași, într-un eveniment care închide Sacrum Iași Art Festival.

Ultima reprezentație a lunii este programată pe 30 octombrie, ora 18:30: baletul „Don Quijote”, pe muzica lui Ludwig Minkus.

Când se pun în vânzare biletele

Biletele pentru cele șapte evenimente din programul obișnuit al Operei pot fi cumpărate începând cu ora 12:00, atât de la Agenția Operei, cât și online, pe site-ul instituției.

Pentru cele două spectacole incluse în Sacrum Iași Art Festival – concertul susținut de Jordi Savall pe 4 octombrie și Gala Sacrum din 28 octombrie – biletele au fost puse deja în vânzare.

Programul Operei Iași în octombrie

4 octombrie, ora 18:30 – „Le Llibre Vermell de Montserrat”, Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XXI

5 octombrie, ora 18:30 – „Clasic la puterea a treia”, Violoncellissimo

9 octombrie, ora 18:30 – „Stabat Mater”, Gioachino Rossini

13 octombrie, ora 18:30 – Concert la Palat, Palatul Culturii

17 octombrie, ora 12:00 – „Zâna păpușilor”, Josef Bayer

18 octombrie, ora 18:30 – „Indiile galante”, Jean-Philippe Rameau

20 octombrie, ora 18:30 – „Turandot”, Giacomo Puccini

28 octombrie, ora 18:30 – Gala Sacrum

30 octombrie, ora 18:30 – „Don Quijote”, Ludwig Minkus. Maura ANGHEL