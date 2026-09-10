Alexandru Muraru îl atacă frontal pe Chirica: „Și-a făcut propriul PSD pe bani publici”

Șeful liberalilor ieșeni, Alexandru Muraru, lansează un atac extrem de dur la adresa primarului Mihai Chirica și a modului în care este gestionat Clubul Sportiv Municipal Iași 2020. Muraru acuză administrația locală că ar fi transformat clubul, inclusiv secția de fotbal, într-o adevărată rețea de sinecuri plătite din bani publici.

„Chirica și-a făcut propriul PSD pe bani publici. Toate sinecurile merg acum la un club de Liga a III-a, pe salarii umflate”, susține liderul PNL Iași.

Potrivit lui Muraru, la clubul finanțat de Primăria Iași ar exista aproape 80 de persoane, dintre care peste 70 ar fi salarizate. Numai în ultimele cinci luni ale acestui an, costurile pentru ieșeni ar ajunge, în estimarea sa, la cel puțin 450.000 de euro.

Critica liberalului vizează în special structura de personal de la secția de fotbal. Muraru afirmă că printre angajați se regăsesc cameramani, videografi, fotografi, persoane responsabile de comunicare și alte posturi despre care susține că au o legătură redusă cu performanța sportivă a unei echipe care evoluează în Liga a III-a.

Atacul devine și mai dur atunci când liderul PNL Iași compară situația de la CSM Iași 2020 cu fotbalul profesionist de nivel superior. „Sunt echipe de Liga I care nu au atâția angajați”, afirmă Muraru, în contextul în care fotbalul ieșean a trecut prin două falimente în ultimii 16 ani, ultimul fiind consemnat chiar în acest an.

„Angajări fără avizul Consiliului de Administrație”

Alexandru Muraru lansează și acuzații privind modul în care ar fi fost făcute angajările. Potrivit acestuia, recrutările de la secția de fotbal s-ar fi realizat fără avizul Consiliului de Administrație și fără respectarea procedurilor necesare.

Liderul liberal îl indică drept persoană cu rol important în această structură pe Vlad Ciobanu, secretar general al PSD Iași, despre care afirmă că ar fi fost și el angajat la club și susține că această angajare ar fi ilegală.

Muraru cere verificarea situației de către instituțiile statului și susține că există suficiente elemente care ar trebui analizate: legalitatea angajărilor, circuitul decizional, activitatea efectiv prestată și destinația banilor publici. „Nu ne luați de proști. Acești oameni sunt plătiți din bani publici”, acuză liderul PNL Iași, susținând că personalul ar putea fi folosit pentru activități politice și de imagine ale PSD.

Cere intervenția DNA

Declarațiile lui Alexandru Muraru ating punctul maxim atunci când acesta solicită intervenția procurorilor anticorupție. Liderul liberal afirmă că situația ar trebui verificată inclusiv din perspectiva unor posibile angajări fictive și face o paralelă cu dosarul care l-a vizat pe Liviu Dragnea. „DNA trebuie să se sesizeze”, susține Muraru, afirmând că există elemente care impun verificarea legalității întregului mecanism.

Liderul PNL Iași atacă inclusiv nivelul unor remunerații. Potrivit afirmațiilor sale, salariile ar porni de la aproximativ 1.000 de euro, în timp ce Tomorug ar încasa 16.500 de lei, sumă pe care Muraru o consideră disproporționată pentru un club care evoluează în Liga a III-a.

Toate aceste acuzații sunt lansate politic de Alexandru Muraru și ar trebui verificate de instituțiile competente înainte ca ele să poată fi considerate fapte stabilite. Carmen DEACONU