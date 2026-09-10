A8 intră tot mai adânc în munți

A8 începe să prindă viață în inima Carpaților. La mai puțin de o lună de la intrarea efectivă în șantier, constructorul român Danlin XXL a mobilizat peste 300 de persoane și 240 de utilaje și echipamente pe lotul Joseni – Ditrău al Autostrăzii Unirii. Este o mobilizare impresionantă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România și primul contract de autostradă câștigat de companie.

Totodată, Joseni – Ditrău este primul tronson de autostradă care intră în execuție în județul Harghita, marcând o bornă importantă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zonă.

Anunțul a fost făcut miercuri de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), care precizează că lucrările se desfășoară deja pe mai multe fronturi. Utilajele lucrează la terasamente și umpluturi, la consolidarea și îmbunătățirea terenului de fundare, dar și la ecoductele și pasajele prevăzute în proiect.

Șantierul a fost deschis efectiv în luna august, după ce Ministerul Transporturilor a emis, în iulie, autorizația de construire. În doar câteva săptămâni, constructorul a ajuns astfel la o mobilizare de ordinul sutelor de oameni și utilaje.

14,4 kilometri, dar un volum uriaș de lucrări

Lotul Joseni – Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri, însă complexitatea sa este mult mai mare decât ar sugera lungimea traseului. Potrivit CNIR, proiectul include 18 poduri, pasaje și viaducte, la care se adaugă trei ecoducte, construite pentru a permite traversarea autostrăzii de către animale și pentru a menține conectivitatea habitatelor.

Pe traseu va fi construit și un nod rutier, precum și o descărcare provizorie în zona conexiunii cu următorul lot, Ditrău – Grințieș.

Soluția este esențială: ea ar putea permite ca sectorul Joseni – Ditrău să fie utilizat independent, fără ca deschiderea sa să depindă în totalitate de finalizarea următorului tronson, care traversează o zonă montană mult mai dificilă.

Primul mare test pentru Danlin XXL pe autostrăzi

Contractul a intrat în etapa de proiectare la 12 ianuarie 2026. Conform planificării inițiale, proiectarea urma să dureze 10 luni, iar execuția alte 24 de luni.

Calendarul a fost însă accelerat. În luna iunie, CNIR a aprobat proiectul tehnic necesar autorizării, iar în iulie Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire. În august s-a intrat efectiv în șantier, iar acum, după mai puțin de o lună, mobilizarea a ajuns la peste 300 de persoane și 240 de utilaje și echipamente.

Lucrările sunt executate de asocierea Danlin XXL – Groma Hold – Intertranscom Impex, cu Danlin XXL în poziția de lider.

Pentru compania românească, miza este însă uriașă. Joseni – Ditrău nu este doar un nou contract, ci primul lot de autostradă din portofoliu. Danlin XXL a crescut puternic în ultimii ani și a intrat în competiția pentru proiecte rutiere tot mai mari, inclusiv contracte de ordinul miliardelor de lei.

Acum vine însă proba decisivă: șantierul de autostradă trebuie transformat dintr-o promisiune într-o autostradă construită efectiv.

Mobilizarea de început este spectaculoasă, însă adevăratul test va fi păstrarea ritmului pe cei 14,4 kilometri, în special în zona numeroaselor poduri, pasaje, viaducte și ecoducte.

Joseni – Ditrău face parte din sectorul montan al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, iar spre est urmează lotul Ditrău – Grințieș, unul dintre cele mai dificile tronsoane ale Autostrăzii Unirii.

A8 intră, astfel, tot mai adânc în munți. Iar pe lotul Joseni – Ditrău, Danlin XXL are acum în față primul său mare examen pe autostradă.

Daniel BACIU