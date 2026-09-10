* la Școala Frenciugi, 60 de elevi au avut parte de o zi în care lecțiile au lăsat loc jocului și surprizelor * membrele Clubului Inner Wheel Iași au venit cu dulciuri, tricouri, jucării și două trambuline, continuând o legătură construită în timp cu copiii acestei comunități

La Școala Frenciugi, bucuria nu s-a măsurat astăzi în note, calificative sau pagini de caiet, ci în zâmbete. Pentru cei 60 de elevi, ziua de școală a venit cu o surpriză pregătită de membrele Clubului Inner Wheel Iași: dulciuri, tricouri, jucării și, mai ales, două trambuline care au transformat imediat curtea într-un loc al râsetelor și al jocului.

Copiii au primit darurile cu acea nerăbdare sinceră pe care adulții o pierd, de multe ori, pe drum. Unii și-au strâns pungile cu dulciuri la piept, alții au început să cerceteze jucăriile, iar cei mai curajoși și-au făcut deja planuri pentru trambuline. Pentru câteva ore, școala a avut ritmul unei sărbători.

„Ziua Bucuriei” nu a fost însă prima întâlnire dintre copiii de la Frenciugi și membrele Inner Wheel Iași. Legătura s-a construit în timp, prin mai multe campanii în care elevii acestei școli au fost beneficiari. Tocmai de aceea, revederea a avut mai puțin aerul unei acțiuni formale și mai mult pe cel al unei vizite între oameni care se cunosc și se așteaptă cu drag.

În astfel de locuri, o pungă cu dulciuri sau un tricou nou înseamnă mai mult decât obiectul în sine. Înseamnă că cineva s-a gândit la tine, că a venit până la școala ta și că a vrut să transforme o zi obișnuită într-una pe care să o ții minte.

Iar la Frenciugi, copiii au știut să răspundă cum știu ei cel mai bine: cu îmbrățișări, cu priviri curioase, cu flori și cu o bucurie fără protocol. În jurul lor, adulții au devenit pentru câteva clipe doar spectatori ai unei energii care nu se poate regiza.

Cele două trambuline rămân la școală și după ce dulciurile vor fi fost savurate, iar jucăriile aranjate frumos pe rafturi. Vor continua, probabil, să adune copiii în pauze și să transforme câteva minute libere în joacă adevărată.

Poate că tocmai aici stă rostul unor asemenea întâlniri: nu în valoarea cadoului, ci în sentimentul pe care îl lasă în urmă. La Școala Frenciugi, Ziua Bucuriei a fost, înainte de toate, despre copii care au simțit că nu sunt uitați.

Maura ANGHEL