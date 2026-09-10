Alarmă în sănătate: nu sunt bani pentru ultimele luni din an!

* „Situaţia e cu atât mai dificilă cu cât un Guvern interimar, cu atribuţii limitate, nu poate adopta rectificarea bugetară de care este nevoie pentru ca serviciile de ambulanţă şi Unităţile de Primiri Urgenţe să îşi poată acoperi cheltuielile până la sfârşitul anului”, spune Iulian Pope, liderul Sanitas

Nu a rămas fără urmări avertismentul lansat miercuri, la Iaşi, de ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, privind lipsa banilor pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi Unităţile de Primiri Urgenţe, până la sfârşitul anului. Federaţia Sanitas solicită clasei politice instalarea urgentă a unui Guvern cu puteri depline.

Sindicaliştii susţin că situaţia confirmă temerile exprimate de organizaţie de mai multe luni şi avertizează că blocajul politic începe să aibă consecinţe directe asupra funcţionării sistemului sanitar.

Cseke Attila: „În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”

Prezent miercuri la Iaşi, Cseke Attila a declarat că, în calitate de ministru interimar al Sănătăţii, a constatat că este necesară o rectificare bugetară pentru asigurarea fondurilor necesare serviciilor de ambulanţă judeţene şi Unităţilor de Primiri Urgenţe. „În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”, a menționat ministrul. El a subliniat că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară, în condiţiile în care aceasta nu a fost realizată până în luna septembrie.

Cei de la Federaţia Sanitas au reacţionat la rândul lor şi susţin că declaraţiile ministrului confirmă un risc asupra căruia sindicaliştii au atras atenţia în mod repetat. Organizaţia cere clasei politice să depăşească rapid blocajul şi să formeze un Guvern învestit cu puteri depline şi susţinut de o majoritate parlamentară. „Situaţia e cu atât mai dificilă cu cât un Guvern interimar, cu atribuţii limitate, nu poate adopta rectificarea bugetară de care este nevoie pentru ca serviciile de ambulanţă şi Unităţile de Primiri Urgenţe să îşi poată acoperi cheltuielile până la sfârşitul anului”, spune Iulian Pope, liderul Sanitas.

Situaţia este critică şi pentru că rectificările bugetare sunt făcute, de regulă, în lunile de vară sau cel târziu în septembrie, iar România a ajuns deja în această perioadă fără o rectificare. „Practic, fără un guvern învestit cu puteri depline, ambulanţele şi camerele de gardă ale urgenţelor riscă să rămână fără finanţare înainte de finalul anului. Din discuţiile purtate cu Ministerul Sănătăţii suntem acoperiţi până în luna noiembrie, inclusiv”, spune liderul sindical de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi, Gheorghe Briscaru.

Sanitas cere aplicarea a patru măsuri

Sindicaliştii Sanitas invocă, în acelaşi timp, şi problemele apărute în aprovizionarea cu medicamente, inclusiv în cazul unor citostatice, şi a avertizat asupra riscului unui „colaps” dacă modul de administrare şi cheltuire a bugetului din sănătate nu se schimbă.

Sindicaliştii vorbesc despre riscul ca problemele administrative şi financiare să ajungă să se traducă în dificultăţi pentru pacienţi: ambulanţe şi UPU cu finanţare insuficientă şi discontinuităţi în aprovizionarea cu medicamente.

În apelul transmis joi, organizaţia cere aplicarea a patru măsuri: instalarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline, adoptarea unei rectificări bugetare care să asigure finanţarea integrală a serviciilor de ambulanţă şi UPU până la sfârşitul anului, rezolvarea blocajelor privind aprovizionarea cu medicamente şi respectarea dialogului social în deciziile privind finanţarea şi reforma sistemului sanitar. Laura RADU