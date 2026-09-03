De ce abia acum se sparge Copoul?

Copoul intră, în sfârșit, în șantier, dar marea întrebare a ieșenilor este una singură: de ce abia acum? Miercuri, 2 septembrie, au început lucrările pentru modernizarea căii de rulare a tramvaielor între BCU și Rond Triumf, una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii de transport public din Iași. Șantierul va schimba radical circulația în zona Copou, iar tramvaiele au fost retrase de pe bulevard.

Explicația pentru întârzierea startului este legată în primul rând de strada Sărărie. Municipalitatea a mizat pe această arteră pentru preluarea traficului din Copou, însă Sărăria se afla, la rândul ei, într-un șantier important al Delgaz Grid, unde au fost executate lucrări la rețelele de utilități.

Primarul Mihai Chirica anunța încă din august că lucrările de pe Carol I vor putea începe după închiderea intervențiilor de pe Sărărie. Practic, administrația a evitat să deschidă simultan două puncte care ar fi putut bloca una dintre principalele legături rutiere din nordul orașului.

Logica a fost simplă: întâi Sărărie, apoi Copou

După finalizarea lucrărilor de utilități, strada trebuia să fie pregătită pentru a prelua fluxurile de trafic deviate de pe Bulevardul Carol I. Chiar în ziua începerii lucrărilor, autoritățile au anunțat că circulația rutieră va fi deviată pe Sărărie și Șoseaua C.A. Rosetti.

Există însă și o a doua explicație pentru momentul ales. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, iar contractul de finanțare a fost semnat la 9 februarie 2026. Contractul de execuție, în valoare de aproximativ 57,7 milioane de lei, a fost semnat abia în această vară cu asocierea condusă de Conest.

Așadar, nu este vorba doar despre o simplă decizie de a „aștepta momentul potrivit”. În spatele startului din septembrie se află o combinație de finanțare europeană, proceduri de contractare, lucrările de pe Sărărie și necesitatea de a avea o rută funcțională pentru traficul care va fi împins în afara Copoului.

Tramvaiele 1, 8, 9 și 13 nu mai circulă pe Copou

Pe tronsonul BCU – Triumf va fi refăcută calea dublă de rulare a tramvaielor, pe aproximativ 1,4 kilometri, iar proiectul include intervenții la Rond Triumf, trotuare, stații și infrastructura aferentă. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 85,5 milioane de lei, din care peste 80 de milioane reprezintă finanțare nerambursabilă.

Pentru ieșeni, însă, teoria se transformă imediat în realitate. Tramvaiele 1, 8, 9 și 13 nu mai circulă pe Copou, iar legătura dintre Piața Unirii și zona Copou este preluată de autobuze. Traseul 28 este, la rândul său, prelungit până la Rond Agronomie.

Mai mult, parcarea pe arterele afectate este restricționată tocmai pentru ca traficul de deviere să poată funcționa. Cu alte cuvinte, administrația încearcă să evite un blocaj total, dar prețul este o perioadă de haos controlat în traficul din nordul Iașului.

Șantierul era anunțat inițial pentru o perioadă de aproximativ un an, însă documentația proiectului prevede o durată de execuție de până la 18 luni.

Asta deoarece municipalitatea a vrut să aibă Sărăria pregătită ca rută de deviere, în timp ce proiectul Carol I a trecut prin etapele de finanțare și contractare. Acum însă nu mai există cale de întoarcere: Copoul este oficial în șantier, iar următoarele luni vor testa din plin traficul, transportul public și nervii șoferilor ieșeni.

Daniel BACIU